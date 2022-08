Pontul zilei Luni, 29 August 2022, 09:42

Universitatea Craiova - FC Botoșani, meciul care încheie etapa a 7-a din SuperLiga, se joacă, luni, 29 august, de la ora 21:00, în direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Dppi/Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Universitatea Craiova revine în competiţia internă după dezamăgirea produsă de ratarea calificării în grupele UEFA Conference League, oltenii fiind eliminaţi dramatic în play-off-ul competiţiei, la penalty-uri, de către Hapoel Be’er Sheva.

"Cel mai tare doare că am avut calificarea în buzunar. Pentru că nu am fost în situaţia din tur, când a trebuit să revenim. Acum am condus cu 1-0 şi trebuia să stăpânim jocul. Lipsa de experienţă în meciuri cu presiune a contat. Pentru noi e o învăţătură de minte", a spus antrenorul oltenilor, Mirel Rădoi.

În SuperLigă, Universitatea Craiova are doar opt puncte adunate în cinci meciuri (mai are şi o restanţă, acasă, cu Chindia Târgovişte) şi se întoarce la Drobeta Turnu Severin, acolo unde a ales să joace pe perioada în care Stadionul „Ion Oblemenco” a găzduit „IntenCity Festival”.

Mirel Rădoi a bifat un singur meci în campionat pe banca Universităţii Craiova, un 1-0 chinuit şi norocos cu CS Mioveni (argeșenii au ratat un penalty în minutele de prelungire).

FC Botoşani este neînvinsă în actuala stagiune, cu trei victorii și două egaluri, iar în ultimul meci s-a impus pe terenul lui CFR Cluj.

Mai mult, trupa lui Mihai Teja nu a jucat etapa trecută (contra lui FCSB), astfel că moldovenii sunt mult mai proaspeți fizic.

În deplasare, FC Botoşani a strâns şapte puncte în trei meciuri, fiind liderul SuperLigii la acest capitol.

„Va fi un meci dificil, au jucători cu calitate, care pot face diferenţa, dar şi noi formăm o echipă bună şi am încredere în ceea ce pregătim.

Sper să facem un meci bun, mergem să câştigăm, aşa cum ne propunem la fiecare meci, pentru că asta este mentalitatea pe care o vreau la echipă”, a declarat antrenorul moldovenilor, Mihai Teja.

În ultimele 10 confruntări directe, Universitatea Craiova s-a impus de cinci ori, FC Botoşani a câştigat două meciuri, iar de trei ori s-a consemnat remiza.

În sezonul trecut (regulat), cele două echipe au remizat la Botoşani, 2-2, iar în retur, oltenii s-au impus cu 2-0 la Craiova.

Superbet oferă cota 1,65 pentru ca FC Botoşani să marcheze cel puţin un gol în meciul cu Universitatea Craiova.

