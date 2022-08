Pontul zilei Duminică, 28 August 2022, 10:40

​FCSB și Hermannstadt se întâlnesc, duminică, 28 august, de la ora 21:30, pe Arena Națională din București, într-un meci contând pentru etapa a 7-a din SuperLiga, transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Chagnard Guillaume/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

FCSB revine în campionatul intern după o calificare spectaculoasă în grupele UEFA Conference League, dar în SuperLiga are un început de sezon mult sub așteptări: doar şase puncte acumulate în cinci meciuri (are o restanţă cu FC Botoşani în deplasare), cu o singură victorie.

Chiar şi aşa, FCSB nu a pierdut niciun meci pe teren propriu, reuşind un succes (3-2 cu Chindia) şi două remize (1-1 cu „U” Cluj şi 1-1 cu FC U Craiova).

Oboseala fizică, dar şi cea psihică, acumulate în deplasarea în Norvegia, l-ar putea face pe antrenorul Nicolae Dică să schimbe radical primul „11” pentru meciul cu nou promovota din Sibiu. Din acest motiv, patronul Gigi Becali anunţă alte două transferuri la FCSB: „Trebuie un atacant și un fundaș central. Încă nu îi știu. Trebuie neapărat să aducem un atacant și un fundaș centra!”.

Hermannstadt este surpriza plăcută a debutului de stagiune: echipa condusă de Marius Măldărășanu a bifat două victorii și patru rezultate la egalitate, deşi a jucat inclusiv cu echipe cu pretenţii de play-off ca FC Botoșani, FC Voluntari şi FC Farul Constanţa.

Sibienii l-au pierdut însă pe preşedintele executiv Dani Coman, care şi-a anunţat demisia în vestiar, din cauza situaţiei financiare catastrofale de club: jucătorii, antrenorii şi ceilalţi angajaţi sunt neplătiţi de aproape trei luni.

Fostul oficial le-a reproșat autorităților locale și oamenilor de afaceri din judeţ lipsa de implicare la echipă, iar acum a decis să plece: „Vreau să mă liniștesc. Îmi e greu. Am participat la construirea acestei echipe și acum am nevoie de timp să mă liniștesc”.

În ultimele cinci partide disputate în campionat între cele două echipe, Hermannstadt a câștigat o singură dată, în chiar ultimul meci, 1-0 în februarie 2021, anul retrogradării.

De pomină rămâne însă victoria lui Hermannstadt din sferturile de finală ale Cupei României, 3-0 pe „Municipal”, din martie 2018, pe când echipa evolua în Liga 2. Între cele două succese sibiene, FCSB a câştigat şase meciuri, inclusiv unul în Cupa României, chiar la Sibiu.

FCSB vs Hermannstadt

