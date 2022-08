Pontul zilei Vineri, 26 August 2022, 10:05

Lazio Roma - Inter Milano, meci din etapa a 3-a a campionatului Italiei, se joacă, vineri, 26 august, de la ora 21:45, în direct la Digi Sport 2, Prima Sport 1 şi Orange Sport 2.

Minge de fotbal Foto: Dppi/Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Lazio a încheiat ultima stagiune din Seria A pe locul 5 şi și-a asigurat prezența în UEFA Europa League, dar în acest sezon gruparea capitolină are aşteptări mult mai mari.

Echipa pregătită de Maurizio Sarri a fost a doua în privinţa golurilor marcate, chiar după Inter Milano (Ciro Immobile a terminat primul în clasamentul golgheterilor, cu 27 de reuşite), dar defensiva a fost din nou punctul slab: „vulturii” au încasat aproape de două ori mai multe goluri decât echipele de pe primele patru locuri, cele de UEFA Champions League.

Din acest motiv, Lazio Roma l-a adus pe Nicolo Casale, un fundaş de 1,91 m de la Hellas Verona, fost internaţional de tineret al Italiei.

Lazio are patru puncte după primele două etape: 2-1 acasă cu Bologna şi 0-0 în deplasare cu Torino.

Inter are ambiții mari și speră să își mulțumească fanii după dezamăgirea sezonului precedent, în care AC Milan i-a suflat titlul în ultimele etape.

„Nerazzurrii” au câștigat Cupa Italiei, dar „lo scudetto” i-a revenit rivalei din oraș pentru doar două puncte în plus.

Trupa antrenată de Simone Inzaghi s-a întărit în această vară cu Romelu Lukaku (împrumutat pentru un an de la Chelsea, cu opţiune de transfer definitiv), Joaquin Correa (cumpărat chiar de la Lazio Roma pentru 23,6 milioane de euro, după un împrumut de un an), Andre Onana (portar, liber de contract, de la Ajax Amsterdam) și Henrikh Mkhitaryan (mijlocaș ofensiv, liber de contract, de la AS Roma), iar de plecat au făcut-o Arturo Vidal, Andrea Ranocchia și Ivan Perisic, în timp ce Ionuț Radu a fost împrumutat la Cremonese.

Inter Milano a câştigat ambele meciuri din acest sezon, 2-1 în deplasare cu Lecce şi 3-0 acasă cu Spezia.

În ultimele 10 meciuri directe, Lazio Roma s-a impus de trei ori, Inter Milano a câştigat cinci meciuri, iar două partide s-au terminat la egalitate.

În stagiunea trecută, cele două echipe şi-au împărţit victoriile: Lazio s-a impus la Roma cu 3-1, iar Inter a câştigat la Milano, scor 2-1.

Superbet oferă cota 2,30 pentru ca Romelul Lukaku să marcheze în meciul Lazio Roma - Inter Milano.

Lazio vs Inter

Cotă





Lukaku marchează

2.30







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol