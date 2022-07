Pontul zilei Luni, 01 August 2022, 00:35

Hermannstadt - FC Botoşani, meciul care încheie etapa a 3-a din SuperLiga, este programat, luni, 1 august, de la ora 20:30, şi va fi transmis în direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Hermannstadt, echipă nou promovată şi care se confruntă cu mari probleme financiare (a cesionat deja banii din prima tranșă a drepturilor TV, 500.000 de euro, ba chiar a intrat și în rata pe care ar trebui s-o încaseze în iarnă!), a avut un start peste aşteptări, cu patru puncte acumulate în primele două meciuri (3-0 acasă cu CS Mioveni şi 1-1 în deplasare cu Chindia Târgovişte).

Trupa antrenată de Marius Măldărăşanu cuprinde mai mulţi fotbalişti cu experienţă, printre care Plamen Iliev, Mihai Butean, Florin Bejan, Petrişor Petrescu, Ionuţ Năstăsie şi Ioan Hora, dar şi câţiva tineri de perspectivă, cum ar fi Alexandru Oroian, marcator etapa trecută.

FC Botoşani are punctaj maxim, desi a pierdut mai mulţi jucători importanţi, precum Denis Haruţ, Enriko Papa, Jaja Silva şi Joyskim Dawa (plus Bogdan Racoviţan, Malcom Edjouma şi Hervin Ongenda, plecaţi în iarnă), şi în plus a schimbat şi antrenorul, Mihai Teja în locul lui Marius Croitoru.

Moldovenii au câştigat cu 3-2 în prima etapă, acasă, cu Chindia Târgovişte, iar în etapa a 2-a s-au impus în deplasare cu FC Voluntari, scor 1-0 (meciul s-a jucat la Mioveni), pentru ca acum să bifeze a doua deplasare consecutivă, la Mediaş, pentru partida cu Hermannstadt.

"Întâlnim o echipă care a făcut patru puncte din șase, cu jucători de Liga 1. Trebuie să fim foarte atenți, concentrați în ceea ce facem și determinați pentru a câștiga acest meci. Va fi o deplasare dificilă, dar am încredere în grup și sunt sigur că vom fi cu picioarele pe pământ",a spus Mihai Teja.

În cele opt dueluri directe de până acum, Hermannstadt s-a impus o singură dată, în toamna anului 2020, 2-1 acasă, FC Botoşani a câştigat de şase ori, inclusiv ultimul meci, 1-0 în ianuarie 2021, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.

Superbet oferă cota 1,42 pentru cel puţin două goluri marcate în meciul Hermannstadt - FC Botoşani.

