Universitatea Craiova - Rapid, meci contând pentru etapa a 3-a din SuperLiga, se joacă, duminică, 31 iulie, de la ora 20:15, în direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Universitatea Craiova - Rapid este derby-ul etapei a 3-a din SupeLiga, iar Stadionul "Ion Oblemenco" va fi, probabil, arhiplin, mai ales că oltenii vin după o calificare categorică în Europa, iar giuleştenii, după un succes incontestabil cu FCSB.

Universitatea Craiova are două egaluri în SuperLiga, dar scaunul antrenorului Laszlo Balint nu se mai clatină după victoria categorică din preliminariile Conference League, 3-0 cu Vllaznia Shkoder.

Mai mult, oltenii i-au legitimat între timp pe Rivaldinho și Sergiu Hanca, fiind posibil ca aceştia să se afle măcar pe banca de rezerve. În schimb, Laszlo Balint i-a exclus din lot pe Dan Nistor și Ionuț Vână: "Nu vreau să insist foarte mult asupra acestui detaliu, dar consider că această decizie este una benefică pentru grup. Pentru mine este foarte important ca jucătorii să aibă atitudinea corectă în primul rând față de meseria lor și în al doilea rând față de grup și de clubul care îi plătește. Indiferent ce se întâmplă în momentul în care ieșim de pe teren, trebuie să avem tăria se ne uităm ochi în ochi".

Rapid este în faţa celui de-al treilea meci tare din acest start de sezon, după 0-1 în deplasare cu CFR Cluj şi 2-0 în Giuleşti cu FCSB. Adrian Mutu simte că a dat lovitura prin aducerea lui Marko Dungadzic, marcator şi pasator decisiv cu FCSB, şi anunţă că echipa sa merge în Bănie să câştige!

"Suntem pregătiți 100%, știm ce ne așteaptă acolo, dar mergem la victorie așa cum o facem la fiecare meci. E important că am ieșit din derby cu capul sus. De astfel de meciuri are nevoie fotbalul românesc, de meciuri tari. Îl cunosc pe Laszlo Balint, am facut licența Pro împreună. Mă aștept la un meci tactic important, dar suntem pregătiți. Orice meci îl abordăm la victorie, ăsta e spiritul nostru", a spus Adrian Mutu.

În stagiunea precedentă, Universitatea Craiova a câştigat ambele meciuri cu Rapid, 2-1 în tur pe Arena Naţională și 1-0 în retur, în Bănie.

Superbet oferă cota 2,10 pentru ca ambele echipe să marcheze în meciul Universitatea Craiova - Rapid.

