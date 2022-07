Pontul zilei Duminică, 24 Iulie 2022, 09:32

Pariuri • HotNews.ro

Rapid - FCSB, primul derby bucureștean din Superliga, sezonul 2022-2023, se joacă, duminică, 24 iulie, de la ora 21:30, în etapa a 2-a, şi va fi transmis în direct de Digi Sport 1, Prima Sport 1 şi Orange Sport 1.

Minge de fotbal Foto: Dppi/Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Rapid - FCSB este meciul care aduce faţă în faţă două echipe rănite, acesta fiind şi primul derby programat pe noul stadion din Giuleşti.

Rapid vine după un eşec suferit pe terenul celor de la CFR Cluj, scor 0-1, în care a ratat o lovitură de la 11 metri în prelungiri, iar FCSB s-a împiedicat pe teren propriu în confruntarea cu nou-promovata „U” Cluj, apoi a pierdut ruşinos în Georgia, 0-1 cu Saburtalo, în Conference League.

Rapid (antrenor Adrian Mutu) tocmai l-a pierdut pe Rareş Ilie, vândut la OGC Nice, iar în locul acestuia l-a adus pe Marko Dugandzic, de la CFR Cluj, pentru a rezolva problema omului de gol, obiectivul sezonului în care giuleştenii vor aniversa centenarul fiind calificarea în play-off.

FCSB (antrenor Anton Petrea) este fără titlu din 2015, iar meciurile oficiale din acest sezon nu par a-i da mari speranţe.

Totuşi, în ultimele ediții ale campionatului intern, FCSB a avut un start mai lent, urmat de o revenire puternică la capătul sezonului regulat.

Totuşi, forma slabă arată de FCSB îl face pe patronul Gigi Becali să fie rezervat înaintea derby-ului din Giulești cu Rapid: „Nu mai ştiu, nu mai am niciun fel de încredere cum aveam pe vremuri. Nu mai am. La orice meci mi-e teamă, nu mai am încredere deloc în echipă. Concluzia mea: nu avem valoare!”.

În sezonul trecut, ambele dueluri dintre Rapid și FCSB s-au dovedit a fi încrâncenate.

În tur (1-0 pentru Rapid) au fost acordate două cartonașe roșii și 11 cartonașe galbene, în timp ce la retur (3-1 pentru FCSB) s-au dat un cartonaș roșu şi alte şase cartonașe galbene.

Mai mult, în retur au fost acordate și două penalty-uri, unul pentru FCSB și unul pentru Rapid.

În ultimele 10 meciuri directe, Rapid a câştigat de trei ori, FCSB (inclusiv când se numea Steaua) de patru ori, iar trei întâlniri s-au terminat la egalitate.

Superbet oferă cota 3,30 pentru un meci egal între Rapid şi FCSB.

Rapid vs FCSB



X

Cotă

3.30



* cotă valabilă la ora publicării acestui articol