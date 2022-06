Pontul zilei Joi, 23 Iunie 2022, 08:50

​Meci teribil de tensionat, încărcat cu o miză uriașă, în campionatul de fotbal din Arabia Saudită pentru antrenorul român Cosmin Contra. Joi, 23 iunie, de la ora 21:00, în etapa a 29-a (penultima), liderul Al-Ittihad, pregătit de cel alintat „Guriță”, are meci în deplasare, la Dammam, cu Al-Ettihaq.

Minge de fotbal Foto: Dppi/Joaquin Corchero / Zuma Press / Profimedia

Cu două etape rămase până la final, Al Ittihad și Al Hilal, formația de pe locul 2, sunt umăr la umăr în clasament. Ambele au fiecare câte 61 de puncte și un golaveraj de +31. Liderul are 59-28, iar Al Hilal, 58-27.

Doar că în timp ce Al-Ittihad este în cădere liberă, Al-Hilal a prins viteză de ceva timp, având 4 victorii la rând.

În același interval, Al Ittihad a adunat un singur succes, pe lângă o remiză și două eșecuri. Momentul culminant s-a derulat pe 23 mai, când Al Hilal a învins pe terenul rivalei, scor 3-1. În etapa de joi, Al Hilal are meci cu Al Fateh, o formația de pe locul 6, în deplasare.

Antrenorul Cosmin Contra, fost selecționer al României, l-a înlocuit pe brazilianul Fabio Carelli în startul sezonului. Și părea să fi adus la echipă doar lapte și miere. La un moment dat, Al-Ittihad a avut în buzunar titlul la care visează de 13 ani. Ceva s-a stricat însă în angrenajul echipei.

Perioada neagră pe care o traversează riscă să se încheie cu un moment rușinos, în cazul în care Al-Ittihad nu va lua campionatul.

La mijlocul lunii martie, formația avea un avans confortabil, cu 5 runde înainte de final. De atunci, a început prăbușirea. Acum, „Guriță” are apa la gât și riscă să se înece, dacă nu găsește rapid soluții. Iar demiterea va fi iminentă, dacă nu va câștiga campionatul.

La începutul lunii aprilie, Al-Ittihad a ratat calificarea în ultimul act al Cupei Regelui. Șeicii au trecut peste amărăciune, la gândul că titlul este aproape. Doar că și acest obiectiv este pus serios în pericol.

Al-Ittihad încheie sezonul cu meciuri împotriva a două formații care au pentru ce să tragă: Al-Ettifaq (locul 12, 31 de puncte) și Al-Batin (locul 15, 29 de puncte). Campionatul are 16 echipe, iar ultimele 3 retrogradează.

Al-Ettifaq are un punct în plus față de locul 14, care pică în divizia secundă, și vine după o remiză și o victorie. Vedeta este suedezul Robin Kwamina Quaison, atacant de 28 de ani cu 7 goluri în acest sezon. Nordicul are în palmares echipe ca Mainz și Palermo.

Cele două rivale care vor titlul se luptă și pentru titlul de golgheter. Nigerianul Ighalo, de la Al-Hilal (fost la Manchester United, Watford, Cesena, Udinese, Granada), are 22 de goluri și este urmat de brazilianul Romarinho (Al Ittihad), fiul marelui Romario, cu 18 goluri.

Și Al-Hilal se bucură de o linie de atac extraordinară, cu puternicul malian Marega (ex-Porto) adus pentru a suplini plecarea francezului Gomis la Galatasaray.

Superbet are cota 1.7 pentru victorie Al-Ittihad.

