PARIURI Joi, 16 Iunie 2022, 14:54

Betano

​​Betano, lider în inovație și new technologies, setează un nou standard de comunicare în categoria de gambling. De data aceasta, vorbim despre un alt concept lateral marca Betano, prin care ești invitat să intri într-un univers paralel, unde poți experimenta fel și fel de lumi, prin sloturile pe care le găsești exclusiv în platforma Betano.

Cea mai fresh campanie Betano te invită să te distrezi în Multiversul Exclusivităților alături de Theo Rose și Cuza Foto: Betano

Bine ai venit în Multiversul Exclusivităților Betano!

Joacă slotul exclusiv Rise of the Genie și profită zilnic de Rotiri Gratuite în cont!

Începe aventura! Umple oalele cu aur, urcă treptele pentru a activa plățile instant și ferește-te de Duhul care abia așteaptă să te prindă și să te pună să o iei de la capăt! Te distrezi la slotul exclusiv Rise of the Genie, primești zilnic Rotiri Gratuite în contul tău de jucător, pentru și mai multă distracție în Betano Casino!

Dacă te întrebi ce sunt sloturile exclusive și cum funcționează, răspunsul este simplu: pe lângă sloturile pe care le găsești mereu pe platforma Betano, poți juca și o paletă vastă de jocuri exclusive pe care le găsești pe o perioadă limitată de timp doar pe Betano, în Multiversul Exclusivităților, și care vin la pachet cu multe surprize și bonusuri.

Ok, dar ce este un „Multivers”?

Am vrut să atingem un subiect trending, Metaverse-ul, într-un mod smart, fără să fie nevoie să construim în mod real (adică digital) o platformă de social media și alte lucruri complicate pe care le presupune un Metaverse. Așadar, am construit un univers al nostru, inspirat de apetitul tehnologic al brandului, într-o serie de video content unde Theo Rose și Cuza sunt doi fani ai jocurilor exclusive și care călătoresc în fel și fel de lumi pe care doar Betano le pune la dispoziție pe platforma Betano.

„Această campanie a fost încă de la început o adevărată sursă de entertainment de la briefing, concept, implementare și lansare. Am simțit din start că, dacă procesul este unul atât de frumos, rezultatul nu poate fi decât pe măsură. Și iată că avem un concept de multivers al exclusivităților care aduce în fața consumatorului o lume care definește deja de ceva timp cazinoul Betano, în care tehnologia, umorul și oportunitățile de distracție sunt ingredientele de bază pe care le reinterpretăm în mod inedit cu fiecare lansare de campanie. Multiversul Exclusivităților Betano este genul acela de proiect serial în care de-abia aștepți să vezi cu ce te mai surprind personajele principale, care nu numai că sunt extrem de amuzante, dar sunt și foarte naturale, o combinație extrem de greu de obținut și foarte rară. Se simte când lucrurile sunt făcute cu entuziasm și cu dorința de a excela și așa este și acest proiect - unul extrem de atent și crafted, însă care rezultă în a fi extrem de natural și firesc”, a declarat Roxana Dinescu, Marketing Manager - Brand & Communications Betano România.

De ce Theo Rose și Cuza?

Ca orice univers proaspăt descoperit, Multiversul Exclusivităților Betano are nevoie și de exploratori. Și pentru că umorul este arma pe care vrem s-o avem la îndemână atunci când cucerim noi lumi din acest Multiverse, am avut nevoie de un el și o ea cu multă charismă, dar și multă chimie.

Pe lângă talentul muzical cu care ne-a obișnuit, Theo Rose este un personaj extrem de simpatic și charismatic. Și pentru a potența și mai tare acest spirit al ei, i l-am adus alături pe Cuza, pe care deja îl știm din toate sketch-urile amuzante, deja consacrate în memoria colectivă a Internetului.

„Atunci când vrei să explici ceva ce poate părea mai complicat la prima vedere, dar e, de fapt, foarte simplu, cred că cel mai ofertant e să folosești umorul. E mult mai ușor să înțelegi ceva atunci când creierul tău e și puțin gâdilat. Și așa am ajuns să ne dăm seama că, decât să vină Betano per se să-ți explice cum e cu jocurile exclusive, mai bine dăm vocea brandului cuiva care are capabilitatea să te facă să și chicotești un pic atunci când îți explică: vezi că doar pe Betano găsești o serie de jocuri exclusive, d-aia le și zice așa, și vezi că sunt mișto, pentru că sunt foarte variate, dar și pline de surprize. Și așa am ajuns la conceptualizarea unui univers de jocuri sub numele de: Multiversul Exclusivităților Betano. Mai departe, am zis că cel mai potrivit ar fi să explorăm Multiversul ăsta printr-o serie de pseudo-sketch-uri care să circule pe marele Internet. Dar ca în orice sketch, ai nevoie și de personaje, eventual unele care să nu fie folosite și răs-folosite de toate brandurile. Și, după lungi runde de research, ne-am oprit la Theo Rose și Cuza care, la o primă vedere, nu par să aibă treabă unul cu celălalt. Ei bine, stai să-i vezi în video-urile noastre. Am fost super plăcut surprinsă să văd că dinamica dintre cei doi nu era doar în capul nostru una absolut explozivă. Atât Theo, cât și Cuza sunt un cuplu publicitar impecabil care a adus fix naturalețea dialogului de care aveam nevoie când am gândit campania", spune Carina Toma, Creative Director KUBIS.