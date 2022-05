Pontul zilei Miercuri, 25 Mai 2022, 10:55

​Pe stadionul „Air Albania” din Tirana, miercuri, 25 mai, de la ora 22:00, se joacă a doua finală continentală, cea de Conference League, după ce, săptămâna trecută, s-a disputat finala Europa League.

Jose Mourinho Foto: Nderim Kaceli / Alamy / Alamy / Profimedia

AS Roma este favorită în ultimul act. Deși a câștigat Liga Campionilor și Liga Europa, antrenorul portughez José Mourinho, 59 de ani, este convins: „La Tirana va fi cea mai importantă finală din cariera mea”.

Antrenorul giallorossilor a încălzit atmosfera cu o săptămână înaintea de ultimul act împotriva olandezilor de la Feyenoord.

De atunci și până la ora finalei a dispus cu 3-0 de Torino, în ultima etapă din Serie A, și a terminat sezonul pe locul 6, poziție de Europa League, la un punct în spatele rivalei locale Lazio.

„Pentru mine, să joc o finală este întotdeauna importantă. Vom ajunge la 15 meciuri jucate, angajament pe care l-am plătit în campionat, iar pentru asta ne dorim să câștigăm.

Am început în august, am călătorit mult, făcând jocuri dificile, mai ales departe de casă.

A juca în Europa și apoi în Serie A, aproape întotdeauna împotriva echipelor care se pregăteau într-o săptămână, înseamnă să plătești cu puncte în clasament”, este concluzia lusitanului.

Smalling, Mkhitaryan, Zaniolo și Karsdorp sunt jucătorii de la Roma care au probleme medicale.

Pentru sezonul care urmează să se încheie, Mou nu are chef să facă bilanțul, dar are chef să vorbească despre el și despre Carlo Ancelotti, acum la Real Madrid, cei doi „bătrâni” la care unii renunțaseră prea devreme: „Carlo a avut o problemă: dacă antrenezi Everton, nu poți câștiga Liga Campionilor. Problema cu mine a fost că oamenii au crezut că unele dintre aventurile mele au fost legate de câștig, dar nu au fost.

Când ai o poveste câștigătoare, ciclică în acest sens, aceste lucruri pot fi spuse. Dar nu m-am îngrijorat niciodată de aceste lucruri, nu mă gândesc la diferitele generații de antrenori, ci la calitățile care nu au nicio legătură cu vârsta.

Sunt jucători foarte buni la 20 și la 40, golul pe care le-a înscris Quagliarella la 40, mi-aș dori s-o facă tinerii mei de 20 de ani.

Nu există vârstă, există calitate, există pasiune, când această pasiune nu este acolo ești terminat. Sunt bine la Roma și se vede. Este un proiect pe 3 ani”.

AS Roma are un atacant în formă: englezul Tammy Abraham, „dublă” cu Torino, care a promis că „îmi voi da sângele, ca să ridic trofeul și să-l dedic fanilor. Am avut 5 zile să ne pregătim, iar cuvântul oboseală nu trebuie să intre în vestiarul nostru”.

Feyenoord Rotterdam a terminat cu o înfrângere sezonul în Olanda, 1-2 acasă cu Twente. A ieșit pe 3, după Ajax Amsterdam și după PSV Eindhoven. Asta înseamnă viitoarea ediție de Liga Europa.

Superbet are cota 1.73 că AS Roma va câștiga cupa, indiferent dacă o va face în timpul regulamentar sau la loviturile de departajare (pariul CMMD1 - cine merge mai departe, echipa 1).

AS Roma vs Feyenoord

Cotă





CMMD1

1.73







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol