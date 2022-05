Pontul zilei​ Duminică, 22 Mai 2022, 00:18

Gigi Becali (63 de ani) crede că FCSB va fi campioana morală a Ligii 1, dacă va câștiga meciul direct cu CFR Cluj, din ultima rundă. FCSB - CFR Cluj se joacă duminică, 22 mai, de la ora 21:30, pe stadionul din Buzău. Meciul ar fi trebuit să fie "finala campionatului", dar FCSB s-a împedicat surprinzător de Voluntari.

CFR Cluj și-a adjudecat al 5-lea titlu consecutiv din Liga 1 cu o etapă înaintea finalului de play-off. Mult-așteptatul meci cu FCSB nu va avea miză pentru clasament, dar Gigi Becali îl consideră unul al orgoliilor.

"Aștept de la ultimul meci cu CFR să fim campioni. Dacă vom câștiga, suntem campioni. Dacă pierdem, atunci ridic mâna și recunosc. Nu mă interesează ce zic ei! Dacă facem egal sau ne bat, înseamnă că sunt mai buni.

Nu e clar că au luat titlul, e clară doar hoția în acest moment! Mai și ziceau să le facem tunel înaintea meciului... Dacă nu luam gol din ofsaid și ei nu dădeau gol din ofsaid, atunci meciul se juca cu trofeul pe masă", a spus Gigi Becali.

Titlul în Liga 1 a fost decis cu 90 de minute înainte de final, la capătul a două meciuri viciate de erorile arbitrilor. FCSB a fost egalată din ofsaid, CFR a câștigat la limită, cu un gol marcat neregulamentar. În lipsa VAR-ului, deciziile asistenților, greșite, au fost validate de "central". Contabilizând toate erorile de arbitraj comise în meciurile celor două rivale, concluzia este una care îi dă dreptate lui Gigi Becali să protesteze: FCSB ar fi fost campioană.

CFR Cluj va merge pe mâna lui Petrescu și în sezonul viitor. Țintește grupele Ligii Campionilor, dar spune că mai realistă este calificarea în grupele Ligii Europa, însă nici Conference League nu este de neglijat.

"Bursucul" a anunțat că va oferi minute celor care vor să joace, urmând să le dea liber celor care au diferite evenimente în familie. Tehnicianul nu este relaxat, știe că ultima impresie contează, iar adversarul va fi motivat, dornic să se răzbune.

"Și la petrecere, pe la 5 dimineață, făceam în cap echipa pentru meciul cu FCSB. Îi întrebam pe băieți care vor și pot să joace. Fiindcă unii nu vor juca, dar dacă pierdem, tot nu o să-mi placă. Cum să plec în vacanță după o înfrângere?

Nu o să menajez pe nimeni, dar îi întreb care vor să joace. Eu așa fac. După ce aflu cine vrea și poate, văd ce soluții găsesc. Sunt unii precum Boateng, care a jucat toate meciurile, dar nu și-a mai văzut de mult familia. Chiar dacă ar fi vrut și el, n-aș fi vrut eu să joace. Alții mai au evenimente importante în familie.

Plus cei care vor fi chemați la națională, că am auzit că ar fi vreo trei, nu vor avea vacanță prea mare și pot pleca. Dar la cum îi cunosc, or să vrea să joace. Nu neapărat să bată FCSB, ci să fie în formă. Toate jocurile sunt importante. Când ești antrenor la CFR nu-ți poți permite să zici că un meci nu e important. De aia CFR are rezultate, ăsta e spiritul echipei. Aici e presiune și când pierzi un amical".

CFR se desparte de Billel Omrani, dar și Andrei Burcă și-a exprimat dorința de a pleca. La FCSB ar putea fi mai multe plecări, însă cert este că va rămâne antrenorul Toni Petrea.

"Nu am nicio ambiție personală la acest meci cu FCSB. Este echipa unde am jucat, cred, că nici nu mai știu care e Steaua. Nu am nimic de răspuns, de dat replică. Îmi fac treaba unde sunt și atât", afirmă Dan Petrescu, antrenor la CFR, despre jocul de duminică.

Liga 1. FCSB vs CFR Cluj

