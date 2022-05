Pontul zilei Joi, 19 Mai 2022, 00:45

Trofeul care recompensează câștigătoarea Cupei României la fotbal va fi decernat de către FRF joi, 19 mai, la 4 zile distanță după ce LPF a atribuit titlul de campioană, adjudecat de CFR Cluj cu o rundă înainte de sfârșitul sezonului. Finala dintre Sepsi și Voluntari va începe la ora 20:30, fiind găzduită de arena „Giulești - Valentin Stănescu”.

Pontul zilei Foto: Profimedia

Ambele echipe își merită locul în finală, având prestații apreciate și în campionat. Sepsi tocmai a încheiat pe primul loc în play-out, devansându-le pe FC Botoșani și pe Rapid. Dacă nu va învinge în Cupă, Sepsi va susține baraj cu Botoșani pentru Conference League, apoi învingătoarea va da peste Universitatea Craiova, locul 3 din play-off.

Însă dacă ardelenii vor intra în posesia trofeului, atunci vor accede automat în preliminariile Conference League, iar în acest caz, Botoșani va trece direct la jocul cu oltenii, ca să obțină cealaltă poziție de Conference.

Formația din Sfântu Gheorghe, pregătită meticulos de italianul Cristiano Bergodi, s-a calificat glorios în finala Cupei României, eliminând deținătoarea trofeului în semifinale, CS Universitatea Craiova. După 1-2 în Covasna, Sepsi a replicat eficient și perfect organizat, după stilul antrenorului Bergodi, fost tehnician și în Bănie. Oltenii au jucat avântat, dar defensiva oaspeților a stat bine în teren. Iar Sepsi a învins și în retur.

Clubul din Voluntari a câștigat Cupa în anul 2017, iar pe 11 mai s-a calificat din nou în ultimul act, după returul din semifinale cu FC Argeș. Ilfovenii n-au liniște însă. Au intrat în vârtejul scandalului provocat după ratarea titlului de către FCSB. Ilfovenii au decis campioana, cu o etapă înainte de terminarea sezonului, remizând cu FCSB.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu acceptă prea ușor pierderea titlului. Din nou perdant în lupta cu CFR Cluj, latifundiarul a acuzat iarăși evenimentele petrecute sâmbătă, când roș-albaștrii s-au încurcat cu FC Voluntari, 2-2. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, a susținut că fotbaliștii de la FC Voluntari au încasat o primă de la CFR Cluj, pentru a o încurca pe FCSB. Florentin Pandele, primarul orașului Voluntari, care susține echipa, este finul lui Becali.

„Juca vreodată Voluntari, dacă nu dădea CFR prime? E clar! Ce probe să mai dau? Să ancheteze, e treaba lor. Eu am spus ce știu, ce mi-au spus. Dar e situația clară. De ce să bagi echipa bună, deși joci finala Cupei?

(...) Dacă finul meu, despre care cred că mă iubește, m-a trădat când a fost vorba de interes, ce să mai fac? Când a fost situația cu Gică Hagi, în 2013, când era să retrogradeze, Reghe făcea pe nebunul. I-am zis: «Du-te, bă, de aici, că asta e echipa!» Dacă eu am posibilitatea să-mi ajut nașul, ce să mai fac? Reghe făcea figuri. Dar am băgat copiii. Eu îl ajut pe nașul meu, mă! Am posibilitatea să-l ajut? Îl ajut! Reghe spunea că nu face așa ceva, dar i-am zis lui MM să dea el echipa pe care i-o dau, nu s-o dea antrenorul!

Cum să fac lucruri împotriva nașului meu? Finul meu trebuia să zică: «Ciobotariule, Bălănescule, așa se face! Noi așa trebuie să jucăm! Să fie dreptate!»”, a spus, revoltat, Becali.

