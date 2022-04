Pontul zilei Vineri, 29 Aprilie 2022, 04:02

Adrian Mutu a construit în Giulești o echipă fără greșeală. Rapid are numai succese în play-out, 6, iar în etapa a 7-a are meci în deplasare cu Chindia Târgoviște, vineri, 29 aprilie, de la ora 20:30. Meciul are loc pe arena „Ilie Oană”, cu care „Briliantul” este familiarizat din perioada Petrolul Ploiești.

Formația de sub Podul Grant are o serie fabuloasă în post-sezonul regular, doar victorii, cu un golaveraj total de 18-1. Ultimul rival care a reușit să-i dea gol a fost tocmai Dinamo, pe 13 martie. Rapid are 38 de puncte, fiind urmată de Botoșani (35) și de Sepsi (33), pe care tocmai a a învins-o cu 1-0.

Chindia, locul 13, care trimite în baraj, este o trupă nevoiașă. Are 22 de puncte, cu 6 mai puține decât Dacia Mioveni, care se află pe locul 14, poziție asiguratoare a salvării de la retrogradare.

După sezonul regular, Chindia a câștigat doar cu Academica Clinceni și a remizat cu Craiova. În rest, eșecuri pe linie, unul încasat de o altă echipă în criză, Dinamo, scor 0-2.

Chindia pregătită de blajinul Emil Săndoi pierde la limită: 0-1 cu UTA și 1-2 cu FC Botoșani sunt ultimele scoruri cu care s-au terminat meciurile Chindiei, formație care nu deține un teren propriu pe care să dispute jocurile socotite acasă.

Rapid se pregătește să lanseze un nume important: Rareș Ilie, 19 ani. AC Torino este formația din Italia interesată de noua senzație a clubului din Giulești. Nu mulți credeau că Rapid este capabilă să impresioneze în această parte a stagiunii. „Am fost pesimist, îmi asum. Adi e total schimbat, mare câștig e că a adus zâmbetul la Rapid, plăcerea de a juca. Uită-te la Alex Ioniță, o să vedeți, vin și Pănoiu, Sefer.

Copiii ăștia… e o plăcere să te uiți. Clubului, felicitări că l-au adus, suporterii ușor-ușor își dau seama că a fost dinamovist, dar el e la Rapid”, a comentat Florin Prunea, fost mare internațional.

În ultima partidă directă, derulată în sezonul regular, Chindia și Rapid au terminat nedecis, scor 2-2.

