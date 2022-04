Pontul zilei Miercuri, 27 Aprilie 2022, 00:15

Aflați pe val în Anglia, "cormoranii" de la Liverpool se avântă spre finala Ligii Campionilor, unde n-au mai fost din 2019. Trupa din orașul trupei Beatles are de trecut peste hopul numit Villarreal, iar primul duel are loc miercuri, 27 aprilie, de la ora 22:00. Surprizele pot lesne apărea, Liverpool fiind o formație permisivă, care lasă adversarul să joace, iar uneori - chiar să-i dea gol.

Fiind într-o formă sportivă de vis, Liverpool poate lua totul în 2022. A câștigat deja Cupa Ligii Angliei, învingând-o în finală pe Manchester City, este calificată în semifinalele Ligii Campionilor și în finala Cupei Angliei, dar poartă un duel la baionetă și pentru titlu, tot cu Manchester City.

Generația lui Salah și a lui Mane are oportunitatea să pună mâna pe a doua Ligă a Campionilor. Omul care a adus succesul la clubul de pe "Anfield Road" este însă Jurgen Klopp. Germanul în vârstă de 54 de ani a reușit să câștige și campionatul, dar și Liga Campionilor.

Marcel Răducanu (67 de ani), fostul jucător al Stelei și al Borussiei Dortmund, a vorbit despre Jurgen Klopp, care este aproape de o performanță uriașă.

"Noi ne-am bucurat toți când am auzit că preia Borussia. Îl știam de la Mainz, unde a fost jucător și antrenor. Era un antrenor tânăr, se vedea pe el că vrea să învețe și să preia o echipă ca lumea. A avut succes, a format o echipă, a adus jucători tineri, Mario Gotze a debutat atunci sub comanda lui.

Într-o zi, am fost invitat și eu de un ziar local, am mers la un spectacol. Am stat cu el la masă, am băut o bere. M-a chemat pe scenă, am vorbit despre fotbal. Un băiat simplu, un antrenor imens, a dovedit-o și la Liverpool. A făcut foarte multe pentru Dortmund. Mulți speră că se va întoarce la Borussia cândva", a spus Marcel Răducanu. 1982 - 1988 este perioada în care Marcel Răducanu a jucat pentru Borussia Dortmund, reușind să marcheze 35 de goluri în 186 de apariții.

Jurgen Klopp și-a început cariera de antrenor în 2001, la Mainz, formație la care a jucat timp de 11 ani și alături de care a reușit promovarea în Bundesliga din postura de tehnician, în 2004, performanță despre care germanul spunea recent că este cea mai mare din cariera sa, în ciuda trofeului Champions League din palmares.

În 2008, după șapte ani la Mainz, unde a lucrat un sezon cu românul Marius Niculae, Klopp a preluat-o pe Borussia Dortmund, formație alături de care a câștigat 5 trofee, inclusiv două titluri în Bundesliga, dar și să dispute o finală de Champions League.

Din 2015, Klopp antrenează la Liverpool, echipă căreia a reușit să-i readucă gloria și să cucerească cele mai importante trofee - Liga Campionilor și titlul în Premier League.

Liverpool are în cont 6 Ligi ale Campionilor, ultima ridicată în 2019, după 2-0 în finala cu Tottenham. Cu un sezon înainte, Klopp ratase a doua finală de Ligă, iar Real Madrid izbutea pentru a 13-a oară să devină regina Europei, "galacticii" câştigând a treia Ligă a Campionilor consecutivă cu ajutorul portarului de la Liverpool, Loris Karius. Atunci, ghinionul nu i-a ocolit pe britanici - MVP ul sezonului, Mohamed Salah, s-a accidentat încă din prima repriză.

Și Villarreal are un antrenor plin de merite. După performanțele atinse cu Sevilla, Emery a fost angajat pe PSG, perioada 2016-2018. Apoi, a urmat experiența mai puțin reușită de la Arsenal, dar asta nu l-a tras în jos.

Din 2020, Emery o pregătește pe Villarreal, unde și-a dovedit priceperea prin câștigarea Ligii Europa în sezonul trecut, după finala cu Manchester United, iar acum prin accederea complet neașteptată în semifinalele Ligii Campionilor.

