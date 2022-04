PARIURI Sâmbătă, 16 Aprilie 2022, 12:26

Liga 1 la fotbal programează etapa a 5-a din play-off, iar sâmbătă, de la ora 20:30, se joacă meciul dintre Farul Constanța și echipa momentului în România, CS Universitatea Craiova. În această perioadă, oltenii par dezlănțuiți, fără frică de vreun adversar.

Dobrogenii n-au prea mari speranțe de la acest final de sezon. Au reușit să se califice la limită în play-off. Formația lui Gică Hagi, unde olteanul get-beget Gică Popescu este președintele clubului, sărbătorește calificarea între primele 6 formații ale campionatului. Și își propune să lanseze alți tineri.

Gheorghe Hagi a mărturisit la o conferință de presă că își dorește să ajungă cu Farul Constanța în cupele europene, dar nu neapărat în stagiunea următoarea.

„Este o perioadă în care trebuie să producem rezultate, dacă vrem să ne gândim la o participare în Europa. Când zic rezultate bune, zic să câștigăm meciurile, pentru a aspira la mai mult. Sper ca și jucătorii să înțeleagă acest lucru și să vorbim la final că am jucat bine și am adus multe puncte”, a comentat Gică Hagi.

Dorit la națională, „Regele” a rămas la Farul. „A fost o ofertă clară, dar nu se putea în momentul de față, am fost destul de clar. De aceea nici n-am lăsat loc de speculații. Îi mulțumesc președintelui, dar am fost destul de clar. Atât timp cât sunt acționar majoritar la Farul, nu vreau să las loc de interpretări și speculații.

Dacă voi ajunge într-o zi la națională, trebuie să aduc unitate, încredere și să avem un obiectiv, acela de a deveni cei mai buni, fără să mă mai gândesc la alt club sau să am altceva.

Se va putea când n-o să mai fiu acționar majoritar. Când spui acționar majoritar, ești persoană influentă în club și decizi. Eu nu trebuie să mai am influență foarte mare. Pot să fiu acționar cu procente mici, să investesc și eu, dar nu cel care decide în clubul acesta.

Am două dorințe care mi-aș dori să se împlinească. Să antrenez o echipă foarte bună din Europa care are aspirații foarte mari. Iar a doua, să antrenez o echipă națională care să aibă un obiectiv foarte îndrăzneț, acela de a fi cea mai bună. Mai am și eu doar două dorințe, am și eu o vârstă, să vedem dacă se vor împlini”, a declarat Gheorghe Hagi.

După victoria cu FCSB, de la București, Craiova lui Reghecampf a găsit forța s-o bată și pe CFR Cluj. Și nu oricum, ci revenind de la 1-2 pe tabelă. Astfel, trupa din Bănie s-a apropiat la 4 puncte de locul 2, ocupat de bucureșteni. Marele obiectiv rămâne Cupa.

Echipele FC Voluntari, FC Argeș, Sepsi Sfântu Gheorghe și Universitatea Craiova sunt semifinalistele Cupei României. Marți, 19 aprilie, de la ora 20:00, a fost programat meciul FC Voluntari - FC Argeș, iar miercuri, 20 aprilie, de la ora 19:30, este programată partida Sepsi Sfântu Gheorghe - Universitatea Craiova. Așadar, oltenii vin în Dobrogea și cu gândul să se menajeze pentru Cupă.

Partidele retur se vor disputa peste o lună, în intervalul 10-12 mai, la Pitești, respectiv Craiova. Universitatea Craiova este deținătoarea Cupei României, echipa pregătită de către Laurențiu Reghecampf fiind favorită să câștige pentru a opta oară trofeul în acest an.

