S-a terminat sezonul regulat în Liga 1 la fotbal și au început play-off-ul și play-out-ul în acest sfârșit de săptămână. Prima rundă din lupta pentru titlu o pune pe CFR Cluj în fața Voluntariului, sâmbătă, de la ora 20:30.

Campioana intră în play-off cu 38 de puncte, iar următoarea clasată, FCSB, are 31 de puncte. Așadar, o marjă de două eșecuri pentru CFR, în cele 10 runde decisive pentru păstrarea laurilor cuceriți vara trecută. Voluntari a urcat cu 24 de puncte în play-off, clasându-se pe locul 6.

Dacă Dan Petrescu se teme că titlul poate fi pierdut, jucătorii sunt mai încrezători. „Nu este întâmplător că am luat 4 titluri la rând”, zice, optimist, fundașul dreapta Cristian Manea, unul dintre stâlpii defensivei.

Mario Camora, 5 titluri cu CFR (din totalul de 7 al ardelenilor), este un alt lider din vestiar. Portughezul cu cetățenie română ar fi putut pleca în 2016 la ciprioții de la Apoel, care îi ofereau un salariu de 14.000 de euro lunar, dublu față de cel încasat la CFR Cluj, după cum susține jucătorul.

„Îmi asum și nu-mi pare rău deloc că am rămas la CFR. Am pierdut atunci vreo 6-7 luni, plus niște bonusuri, în jur de 175.000 de euro.

Am avut ofertă clară. Mai mult de dublu, ca bani. Am avut o discuție cu domnul Mureșan. Președintele de la Apoel mă suna de două 3 ori pe zi.

Ei jucau atunci în Champions League. Îmi ofereau mai mult de dublu decât la CFR Cluj. Am renunțat la 7.000 de euro pe lună, pentru a rămâne la CFR Cluj.

În primul rând, am făcut-o pentru familie. Pentru că nu era momentul să plecăm din Cluj. Am simțit că putem să ne revenim. Acest club mi-a dat totul.

Mi-a dat șansa să joc în Champions League. Am discutat cu familia. Nu îmi pare rău, mă bucur că am rămas la CFR Cluj”, a declarat Mario Camora.

Cele două formații s-au întâlnit recent, mai exact acum 10 zile. În etapa a 29-a, pe 2 martie, clujenii au luat toate punctele din Ilfov. A fost un scor „italian”, atât de drag lui Dan Petrescu: 1-0. A decis lovitura de cap a stoperului Andrei Burcă, din minutul 19.

Voluntari știe că trebuie să înscrie în Gruia, ca să nu plece cu mâna goală. „Este greu să te întorci de la Cluj cu ceva, dacă nu marchezi”, este conștient antrenorul Liviu Ciobotariu.

Formația lui a luat-o la vale în ultimele 3 runde din sezonul regulat. N-a reușit nicio victorie, remizând, scor 0-0, cu FC Argeș și cedând cu același scor, 0-1, cu CFR și cu FCSB.

Înfrângerea contra bucureștenilor a fost mai dureroasă, producându-se în urma unui gol izbutit în prelungiri de Octavian Popescu.

