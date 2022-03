Pontul zilei Luni, 07 Martie 2022, 09:43

Etapa a 30-a din Liga 1 la fotbal îi pune față-n față pe antrenorii Laurențiu Reghecampf și pe Gică Hagi, luni, 7 martie, de la ora 20:30. Farul s-a calificat în play-off, după 2-0 acasă cu FC Botoșani, joi seară.

Și Craiova se poate relaxa, având asigurată prezența între primele 6. Cele două formații sunt despărțite de 3 puncte, înaintea jocului direct.

Cei doi tehnicieni s-au duelat și într-un meci celebru, cu cântec, pe când le antrenau pe Steaua, respectiv Viitorul.

S-a spus atunci că formația bucureșteană s-a dat din calea dobrogenilor, care se aflau în lupta pentru salvarea de la retrogradare. „Roş-albaştrii” erau deja campioni, iar Viitorul a învins cu 5-2 în Ghencea.

Laurenţiu Reghecampf, antrenor la formaţia lui Gigi Becali la acea vreme, a folosit o formulă experimentală. Rezultatul final a ridicat multe suspiciuni.

„Am fost atunci supărat după meci. Am fost supărat de faptul că noi ieșisem deja campioni. Și dădusem liber la șase, șapte jucători care mergeau la echipa națională. Am folosit atunci jucătorii care mi-au rămas la dispoziție.

Jucătorii care nu jucaseră foarte mult. A fost o reacție pe care am avut-o după meci... Din care eu am învățat foarte multe lucruri. Am avut eu impresia că s-a întâmplat ceva, dar nu era absolut nimic”, a comentat, recent, Laurenţiu Reghecampf.

Jucătorii de atunci au însă o altă poziție, una tranșantă. Scos „ţap ispăşitor” de Laurenţiu Reghecampf pentru înfrângerea ciudată suferită, fundașul Doru Bratu a demascat înțelegerea.

„Meciul ăla s-a terminat aşa cum trebuia să se termine, iar oamenii din fotbal ştiu la ce mă refer. Reghecampf a fost ca un tată pentru mine şi vă asigur că el niciodată nu mă făcea pe mine singurul vinovat pentru acel eşec, iar în sufletul lui el ştie tot ce s-a întîmplat”, a mărturisit fostul fundaş al Stelei.

Partida Steaua - Viitorul (2-5) s-a disputat pe 19 mai 2013, în cadrul etapei a 32-a, când Steaua era deja campioană, iar formaţia lui Gică Hagi avea nevoie ca de aer de victorie pentru a se salva de la retrogradare.

Pentru Viitorul au marcat Chiţu (9, 37), Dică (34 – penalti), Larie (41) şi Nikolov (65), în timp ce pentru Steaua au înscris Nikolici (37 - penalty) şi Rocha (57).

La partida de la malul mării, din prima parte a campionatului, Farul a învins cu 1-0. A decis reușita atacantului Adrian Petre (minutul 77).

