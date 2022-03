Pontul zilei Duminică, 06 Martie 2022, 09:55

Cu 73 de puncte în 29 de etape, CFR Cluj intră în play-off stăpână pe situație. În etapa a 30-a, campioana o primește în Gruia, duminică, 6 martie, de la ora 17:30, pe codașa Dinamo.

Minge de fotbal Foto: Dreamstime

Asta în timp ce principala urmăritoare a liderului, FCSB, are un meci mai tensionat cu Voluntari, o formație din play-off.

CFR a trecut un hop important, învingând-o, chiar în Ilfov, pe FC Voluntari. A făcut-o în „stil italian”, specific lui Dan Petrescu, cu 1-0.

Apărarea a fost la înălțime, neprimind gol, dar a contribuit și în ofensivă, punctul fiind reușit, cu capul, de stoperul Andrei Burcă. De altfel, defensiva este cea mai bună din campionat, cu 15 goluri primite.

Gruparea ardeleană are 4 victorii la rând, serie care vine după alte 4 remize consecutive. Un total de 8 meciuri oficiale în 2022, fără eșec pentru trupa „Burscului”, care în acest sezon a fost pregătită, în primele 7 runde, de Marius Șumudică.

Dinamo părea să fi intrat pe o pantă ascendentă. Victorie cu Mediaș, remize cu UTA și cu Rapid. În cel mai recent joc, a fost pusă la punct de Sepsi, care a învins-o în „Groapă” cu 3-1. Imposibil de sărit de pe locul 14, cu cele 17 puncte.

Steliano Filip (27 de ani) a revenit la Dinamo și a fost titular în partida cu Sepsi, din Șoseaua Ștefan cel Mare. Fotbalistul a spus cum se simte acum, după perioada agitată, dar și cum vede viitorul „câinilor”.

”Nu pot spune că mă simt bine, pentru că am pierdut, dar mă bucur că am revenit și am jucat. Nu ne-a ieșit ce ne-am dorit, după o primă repriză foarte bună, cu excepția greșelii de la golul lor. Dar, din păcate, nu am reușit să jucăm la fel de bine și în repriza a doua și am fost taxați”, a afirmat Filip.

Legat de situația sa de la club, după ce a spus că vrea să plece, dar a rămas pe loc, Filip a replicat: „Nu vreau să mai vorbesc despre ce a fost, m-am plicitisit.

Important este că sunt la echipă, îmi doresc să o fac cât mai bine și să salvăm echipa. Pentru Dinamo e greu, dar să nu uităm prin ce perioadă trece Dinamo.

Nu este un loc plăcut, nu ne face cinste, dar contează punctele de la final. Consider că sezonul trecut a fost mai greu și am salvat echipa. Și anul acesta vom salva echipa”, a mai spus Steliano.

Legat de lupta până la finalul sezonului și de adversarii dificili din play-out, fotbalistul ”câinilor” a precizat: ”Trebuie să fim corecți și să spunem adevărul.

Până acum o lună și jumătate ne propuneam barajul. E clar că nu ne mulțumim cu barajul, vrem puncte și să ne salvăm, direct. Până la urmă, important este să ne salvăm. 100% sunt convins că Dinamo se va salva”.

În tur, CFR a câștigat fără emoții, cu 3-0, pe tabela de marcaj trecându-și numele toți oamenii de atac, Omrani, Debeljuh și Deac.

