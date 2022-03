Pontul zilei Vineri, 04 Martie 2022, 11:16

​În runda a 18-a din Liga 2 la fotbal, a doua etapă din 2022, CSA Steaua iese pe teren vineri, 4 martie, de la ora 17:30. Formația Armatei este pe locul 6, ultimul de play-off, la egalitate de puncte cu AS FC Buzău, 31. Poli Iași, care vine după 4 remize la rând (3 de 0-0 și un 1-1), are doar 22 de puncte și ocupă poziția a 11-a.

CSA Steaua a debutat cu o victorie clară în acest an, 5-0 în deplasare cu Unirea Constanța, în etapa cu numărul 17 din Liga 2.

Valentin Bărbulescu (11), Dean Beța (51), Darius Oroian (65), Robert Neacșu (86) și Adi Popa (90+3) au înscris pentru Steaua, dar asta nu l-a mulțumit pe deplin pe antrenorul Daniel Oprița, care a reclamat numărul mare de ratări din prima repriză.

„Sunt mulțumit că am reușit să câștigăm. Am fost puțin supărat la pauză, am intrat în vestiar și am discutat puțin mai tare cu ei, să se concentreze.

Vechea problemă a noastră, avem ocazii, dar nu reușim să înscriem. Au ieșit așa cum trebuie de la vestiar și am reușit să câștigăm clar. M-a deranjat doar că n-am reușit să fructificăm ocaziile în prima repriză.

Suntem la mâna noastră, important este să ne câștigăm meciurile, să ne facem jocul. E clar că ne uităm și la celelalte, cu atât mai bine dacă se încurcă și nu mai pun presiune pe noi.

E bine să ne calificăm în play-off cu cât mai multe puncte. Adi Popa este din ce în ce mai bine, are alt ritm. În vară n-a avut jocuri și nu i-a fost ușor. Acum e bine din punct de vedere fizic.

Am stat și am făcut o analiză, la ce puncte am pierdut, am avut meciurile în mână. Puteam să fim pe locul 2 sau 3, lejer. Echipa, în mare, a jucat ce trebuie, dar la câteva meciuri ne-a lipsit golul.

Eu cred că se va duce lupta pentru play-off până la ultimul meci. Dar sper că dacă vom câștiga meciul cu Iași, vom fi în play-off, dacă celelalte rezultate vor fi bune pentru noi", a spus Oprița.

„Aripa” Adi Popa a marcat primul gol pentru CSA Steaua. „Lupta este foarte strânsă, avem două finale, cum am spus. Am câştigat astăzi o finală, mai avem încă două şi ne concentrăm pe meciul de vineri, cu Iaşi. Vom face tot ce ține de noi ca să câștigăm.

Echipele sunt mult mai fizice, se bazează mult mai mult pe partea fizică decât pe partea tehnico-tactică şi acest lucru face pentru cei care vin de sus să fie mai dificil”, a declarat cel poreclit „Motoreta”, la finalul partidei.

La ieșeni, Cornel Șfaițer (56 de ani) este noul președinte, după ce a plecat de la Sepsi Sfântu Gheorghe. Șfaițer a anunțat că obiectivul pe termen scurt este promovarea în Liga 1, echipa având bugetul necesar pentru a obține acest lucru.

Poli Iași va beneficia în acest an de aproximativ două milioane de euro de la municipalitate.

„Întotdeauna am avut o afinitate pentru Iași și nu întâmplător am ales să vin la Poli Iași. Am amintiri plăcute din copilărie, veneam la toate meciurile cu tata. Îmi aduc aminte de fostele glorii ieșene, cunosc tot istoricul fotbalului ieșean.

Sunt omul căruia îi place să construiască, la Botoșani am pornit din Liga a 4-a, a fost un stagiu și acum 20 de ani la Suceava, am reușit lucruri frumoase la Botoșani împreună cu aportul Consiliului Local Botoșani și al suporterilor, lucru care îmi doresc să întâmple și la Iași.

Cert este că bugetele la Liga 2 au crescut, nu se mai poate promova cu 1,2 milioane de euro, cum era acum 7 ani”, a spus Cornel Șfaițer.

Mykhaylo Plokhotnyuk (23 de ani la 12 martie) este singurul fotbalist ucrainean prezent în fotbalul românesc. Atacantul a venit în această iarnă la Poli Iași de la formația FK Inhulets’ Petrove.

Asta în contextul în care Rusia a lansat, în dimineața zilei de joi, 24 februarie 2022, o invazie în masă împotriva Ucrainei - terestră, aeriană şi navală -, fiind cel mai mare atac al unui stat împotriva altui stat în Europa de după cel de-al Doilea Război Mondial.

Mykhaylo Plokhotnyuk are soția și părinții în regiunea Odessa.

