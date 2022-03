PARIURI Joi, 03 Martie 2022, 11:14

​Învinsă duminică de Farul pe „Arena Națională” din București, FCSB se deplasează pe un teren care i-a fost o vreme casă primitoare, la Pitești. În etapa a 29-a, vicecampioana o înfruntă joi, 3 martie, de la ora 21:00, pe FC Argeș, o formație care se pregătește să evolueze în play-out.

Gigi Becali s-a resemnat în privința titlului, după 0-2 contra constănțenilor. Iar resemnarea se poate traduce prin modificări mari în primul 11, știută fiind imixtiunea continuă a patronului, în perspectiva ultimelor două partide de dinaintea play-off-ului.

Patronul vicecampioanei a transmis că la FCSB evoluează un singur jucător de certă valoare, Octavian Popescu, și a concluzionat, nemilos, că la echipă este ”debandadă”, acuzându-i pe fotbaliști că sunt individualiști.

„La ce jucăm noi, s-a cam terminat lupta la titlu. N-ai de ce să fii dezamăgit, ești dezamăgit când pierzi la egalitate de puncte, când dă ăla gol din penalty, când te bate Iașiul și aveai nevoie de egal să fii campion. Jucătorii nu înțeleg, e debandadă, toată lumea driblează, nimeni nu pasează. Nu e o echipă organizată.

Șerban driblează, Cordea, cum prinde mingea, se învârte în loc. Tănase se învârte în loc. Au situații de pasă, nu poți zice că nu se mișcă, dar ei zic 'nu, de ce să-ți pasez ție? Mai bine mă învârt în loc și pierd mingea. Haotică a fost echipa. Putea să fie 5-0.

Nu se poate lua campionatul cu un singur jucător, care e Tavi Popescu. N-ai cum! Măcar e bine că nu-mi mai fac iluzii. N-ai cu cine. Tănase driblează, vrea să intre cu mingea până în poartă. El o gâdilă puțin, o mai învârte în loc”, a declarat Gigi Becali.

Patronul pare că nu mai este ascultat nici de jucători și nici de antrenorul Toni Petrea, care-și joacă postul. A dezvăluit că le-a cerut fotbaliștilor să-l lase pe Octavian Popescu să execute loviturile libere, dar solicitarea nu i-a fost respectată.

„L-am rugat pe Petrea, am zis că am un jucător pe care trebuie să iau bani și i-am zis să-l lase pe Tavi Popescu să bată lovituri libere din stânga. Eu am spus, eu am auzit. Dacă eu spun să bată Tavi Popescu, el trebuie să bată. L-am sunat și pe Tănase, i-am zis 'băi, ia mingea și i-o dai lui Tavi Popescu'. Dar ce-l interesează pe el, dacă are 30.000 de pe lună?”, a încheiat, furios, Gigi Becali.

În tur, FCSB s-a impus cu 2-1, toate golurile picând în repriza secundă. FC Argeș este pregătită de Andrei Prepeliță, fost jucător la Steaua.

