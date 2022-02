Pontul zilei Duminică, 13 Februarie 2022, 09:59

FC Barcelona și-a revenit cu Xavi pe bancă. A umilit-o pe campioana Atletico Madrid, scor 4-2, și duminică, 13 februarie, se prezintă încrezătoare, de la ora 22:00, când este programat derby-ul Cataloniei cu Espanyol, în etapa a 24-a din Spania.

Este primul derby local pentru noul antrenor al grupării blaugrana.

Gruparea catalană joacă acum doar la câștig, după ce, în primele meciuri cu noul antrenor, părea rezervată și dornică să nu piardă, mai degrabă.

Barca nu este lipsită de probleme. În ziua semnării mega-acordului cu Spotify, săpătmâna aceasta, CEO-ul Ferran Reverter a demisionat.

„Motive personale”, a spus fostul om de încredere al președintelui Joan Laporta. Însă mulți bănuiesc neînțelegeri între cei doi, tocmai în ceea ce privește contractul de 280 de milioane cu gigantul muzical. Reverter ajunsese la Barca în primăvara trecută.

„În urmă cu aproximativ un an, am decis să plec din Germania, pentru a mă întoarce la Barcelona din motive familiale și, la scurt timp, am acceptat provocarea propusă de președintele Joan Laporta de a gestiona zona executivă a clubului.

Aceste luni au fost incitante. Dar acum vreau să mă concentrez pe scopul pentru care m-am întors la Barcelona, ​​care este să dedic mai mult timp proiectelor personale și de familie”, a afirmat fostul oficial.

Cu toate acestea, ziarele spaniole și cele catalane au făcut referire la conflictele dintre Reverter și Laporta drept cauza declanșatoare a despărțirii fulminante.

Revenind la acordul Spotify, noul sponsor își va pune numele pe tricourile de joc și pe cele de antrenament ale echipelor feminine și masculine de la Barca, precum și pe arena „Camp Nou”, pentru următorii 3 ani.

Barcelona strânge bani. Are nevoie să se redreseze financiar și, dacă se poate, să dea lovitura verii pe piața transferurilor prin aducerea norvegianului Erling Haaland, după ce Real Madrid l-ar fi acontat pe francezul Kylian Mbappe și este aproape să-l aducă pe polonezul Robert Lewandowski.

Au apărut informații conform cărora Leo Messi l-ar fi vrut partener în atac pe noul campion al Africii, senegalezul Sadio Mane.

Numai că argentinianul a fost nevoit să plece din Spania. La rânduș său, starul de la Liverpool a declarat că, deocamdată, nu vrea să o părăsească pe Liverpool.

Ultimele două meciuri între Espanyol și Barcelona au însemnat victorii cu 1-0 pentru formația mai titrată. Dar cel mai recent meci cu Espanyol gazdă a adus o remiză, 2-2, pe 4 ianuarie 2020. Pe băncile tehnice erau Abelardo, respectiv Valverde. Au fost meciuri cu multe cartonașe galbene și cu eliminări.

