S-a încins zdravăn lupta la titlu în România. FCSB are meci, în etapa a 26-a, de la ora 19:55, cu Chindia Târgoviște, o formație preocupată de evitarea retrogradării, dar pusă la punct în apărare de un fost fundaș important al Craiovei, Emil Săndoi.

FCSB a redus distanța față de CFR la 6 puncte, adică 3 puncte, în urma înjumătățirii care se va aplica în play-off. Asta înseamnă o victorie în meciul direct. Bucureștenii au dispus miercuri, cu 3-0, de ultima clasată, Academica Clinceni. Ocazie cu care și-a întrat în mână și Florin Tănase, autorul unei „duble”.

Florin Tănase a spart gheața în noul an cu primele goluri. „Sunt bucuros că am reușit să marchez, că am câștigat și că ne-am apropiat de CFR. De-acum înainte, să ne uităm mai mult la noi și să nu ne mai încurcăm până intrăm în play-off”, a declarat Tănase, după joc.

Întrebat despre criticile patronului, Tănase a replicat: „Îl știți pe nea Gigi, e mai glumeț. Mă bucur că am jucat mai mult azi (n.r. - aluzie la faptul că a fost schimbat la pauză cu Dinamo), o să-mi intru ușor, ușor în ritm. Sunt convins că vom face meciuri bune în continuare”.

Tănase a comentat transferul ratat în această iarnă: „Probabil și fără să vrei te gândești la transfer, mai ales când auzi discuții concrete. Dar s-au încheiat negocierile, iar acum sunt cu gândul aici, vrem doar să ne apropiem mai mult de CFR”.

Duminică vom avea un meci dificil, cu Chindia, o echipă care se apără foarte bine. Nu va fi ușor, trebuie să fim concentrați și să ne gândim la acest joc. Noi nu mai avem voie să facem pași greșiți!”, a comentat golgheterul.

FCSB îl vânează pe atacantul Biller Omrani, 28 de ani, care intră în ultimele 6 luni de contract cu CFR.

„Cu Omrani s-a discutat, oferta este mai bună decât ce avea înainte. El a mărturisit că vrea să rămână, că se înțelege foarte bine cu Dan Petrescu. Au o relație foarte bună. El știe să îl motiveze. Au fost prezentate și niște cuvinte neortodoxe, cred că pentru Omrani, dar cunosc relația pe care o au cei doi.

Mai mult, ei își petrec după-amiezele împreună, merg la piscină amândoi. Omrani se simte bine la Cluj, nu văd de ce nu ar continua aici”, a precizat președintele Cristi Balaj.

În timp ce Cristi Balaj vorbea despre viitorul lui Omrani, Gigi Becali îl suna pe atacant: „Am vorbit cu el acum o oră. Nici nu credea că sunt eu. I-am zis: dă-mi-l pe Dan Petrescu, pe Bordeianu, că ei îmi cunosc vocea. Erau la masă. Atunci mi-a dat numărul impresarului, mi-a zis că vrea 45.000 de euro/lunar și vreo 400.000 de euro la semnătură. Asta dorește el. E ceva negocial, posibil să se realizeze”.

Chindia este o echipă mică, dar oarecum ciudată, cu rezultate în salturi. A reușit să învingă grupări cu pretenții de Top 6. În acest sezon, a bătut-o de două ori pe Farul, una dintre cele mai ofensive formații din campionat, 2-0 în tur și 1-0 în retur.

Chindia n-a pierdut în ultimele 4 etape, 3 remize și o victorie. Runda trecută a scos un punct cu FC Argeș, iar pe 22 ianuarie i-a pus piedică unei alte fruntașe, FC Voluntari, o pretendentă la play-off și la cupele europene, aflată în acest moment pe locul 3.

În tur, a fost doar 1-0 pentru FCSB, în condițiile în care slovenul Milan Kocic a fost eliminat în minutul 8. Golul victoriei a picat în prelungiri, minutul 90+7, din penalty-ul transformat de Constantin Budescu, plecat între timp la Voluntari.

