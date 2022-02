Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs CFR Cluj - Campioana aleargă după prima victorie din 2022

Pontul zilei

În etapa a 26-a din Liga 1 la fotbal are loc derby-ul Ardealului, între Gaz Metan Mediaș și CFR Cluj. Sunt situații critice în ambele tabere. Partida are loc sâmbătă, 12 februarie, de la ora 19:55, în etapa a 26-a de campionat. FCSB s-a apropiat la doar 6 puncte de lider.





Matematic, luând în calcul doar ultimele 4 meciuri, Gaz Metan are tot 4 puncte (o victorie cu UTA și o remiză cu Rapid), comparativ cu cele 4 remize ale campioanei.







Probleme cu banii sunt la ambele echipe. Medieșenii au primit o depunctare (două puncte), iar clujenii se apropie de implozie dacă jucătorii nu vor fi plătiți la zi.





Ronaldo Deaconu, mijlocașul ofensiv, a transmis un mesaj pe contul său de Facebook, format din două părți, în care le transmite fanilor că intențiile sale nu au fost de a face rău clubului medieșean. Deaconu a anunțat că vrea să-și recupereze restanțele financiare, care se ridică la 110.000 de euro.





„Aflați că eu am avut 5.000 de euro salariu lunar și 6.000 euro lunar în anul doi, public contractul. Am de primit în total 110.000 de euro, cu bonusuri individuale și de echipă, asta arată că eu am muncit mai mult degeaba, am rămas cu onoarea de a fi îmbrăcat tricoul Gazului. Atât”, se arată în postarea lui Deaconu.





Acesta a vorbit pe larg despre problemele de la Mediaș. În reacția sa, el le-a transmis fanilor medieșeni să caute vinovații în cadrul conducerii, nu în rândul jucătorilor.

„Dragi, suporteri! Nu Ronaldo Deaconu vă ia punctele! Le ia nepăsarea Primăriei, a Romgaz-ului și a tuturor care au promis și nu au făcut nimic!





Au intrat 700.000 de euro în club anul acesta! 500.000 de la drepturi TV și 200.000 de la Primărie. Unde s-au dus? Eu nu am primit un leu.





Domnul primar vrea să bage Gazul în faliment??? Păi, nu știe că orice echipa ar mai face, e tot continuatoarea Gazului, cu datorii cu tot??







Dragi suporteri, cei care fac rău clubului sau ajută Dinamo, căutați-i la dumneavoastră în oraș... Căutați-mă în privat și vă dau adresă și argumente.





Pe 15 februarie se judecă, la Curtea de Apel Alba, apelul făcut de Club pentru a nu se intra în insolvență! Dacă se intră, e normal ca eu să fi muncit degeaba???” a acuzat Ronaldo Deaconu.





Mai mult, jucătorul a povestit un episod din toamna anului trecut, când a renunțat la un memoriu unde urma să aibă câștig de cauză, pentru a evita depunctarea clubului.





„Avocata mea a făcut demersuri din septembrie, iar când era să câștigăm, prin octombrie-noiembrie, președintele m-a rugat să înțeleg clubul, că îi sancționa atunci, îi obliga să-mi dea TOȚI BANII ODATĂ, iar eu am decis să-mi retrag memoriul și să accept eșalonarea banilor, din decembrie până în aprilie. Dovedesc cu hârtii. ASTA NU E RESPECT FAȚĂ DE CLUB?”, a povestit Deaconu.





O stare de tensiune se simte la CFR, unde salariile nu sunt la zi, iar evoluțiile echipei dezamăgesc.







După 3 remize cu gol marcat, campioana a bifat o remiză „albă”, cu UTA Arad. Totuși, deși recunoaște problemele, Dan Petrescu nu acceptă să i se vorbească despre o criză a echipei. Între timp, a apărut și „cazul Omrani”, aflat în ultimele 6 luni de contract și dorit de FCSB.





În tur, CFR a învins cu 2-1, revenind de la 0-1.





