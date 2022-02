[P] Pariuri pe toate categoriile pe Betano pentru cea de-a 94-a ediție a Premiilor Oscar!

The Power of the Dog - 1.65

Belfast - 4.00

West Side Story - 9.00

Dune - 20.00

Licorice Pizza - 20.00

Will Smith - 1.25

Benedict Cumberbatch - 5.00

Andrew Garfield - 7.00

Denzel Washington - 30.00

Javier Bardem - 35.00

Ediția cu numărul 94 ale celor mai prestigioase premii din cinematografie va avea loc pe 27 martie la Hollywood, California.Intră acum pela secțiunea Divertisment, consultă oferta de pariere pentru toate categoriile Premiilor Academiei și alege pronosticul câștigător!Producția Netflix, western-ul, ce îi are în prim-plan pe actorii Benedict Cumberbatch și Kirsten Dunst este prinicpala favorită a cotelor pentru premiul de "Cel mai bun film" al anului trecut.Filmul regizat de Jane Campion este nominalizat pentru Oscar la nu mai puțin de 12 categorii și are șanse foarte bune de a obține premiile la cel puțin 2 dintre acestea. Pelicula a câștigat deja peste 200 de premii, cele mai recente 4 fiind obținute la London Film Critics Circle Awards.La categoria "Cel mai bun film", "The Power of The Dog" concurează cu peliculele "Belfast", "West Side Story", "Dune" sau "Licorice Pizza" etc. Iată cum arată cotele Betano pentru această categorie:Actorul american cunoscut pentru pelicule celebre precum "Men In Black", "The Independence Day", "I Am Legend" sau "Concussion" poate obține pe 27 martie primul Oscar al carierei. Will Smith este favorit la categoria Cel mai bun actor, pentru rolul său din filmul King Richard.Filmul redă povestea copilăriei celor 2 surori legendă ale tenisului mondial, Venus și Serena Williams și sacrificiile, ambiția și încrederea pe care tatăl acestora, Richard Williams le-a avut și care în final, a fost decisiv în deznodământul legendar al carierei celor 2 tenismene.Alte nume importante nominalizate la această categorie sunt Denzel Washington ("The Tragedy of Macbeth"), Benedict Cumberbatch ("The Power of the dog") sau Andrew Garfield ("tick, tick… Boom!"). Iată cum arată cotele Betano pentru această categorie: