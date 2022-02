Liga 1: Gaz Metan Mediaș vs Rapid - Pericol de implozie la ambele echipe

Pontul zilei

​În etapa a 24-a din Liga 1, Rapid merge la Mediaș pentru duelul cu Gaz Metan, de vineri, 4 februarie, de la ora 19:55. Ambele formații traversează o perioadă plină de probleme, dar parcă dificultățile sunt mai mari în tabăra ardelenilor.





Medieșenii nu sunt cu salariile la zi, iar antrenorul Ilie Poenaru nu omite să amintească asta după fiecare meci nereușit.







În astfel de perioade, se știe, jucătorii o lasă mai moale. Nu se omoră cu firea, sperând că șefii vor reacționa și își vor respecta obligațiile contractuale.







Runda trecută, Mediaș n-a pus probleme cu FC Voluntari, scor 1-3, iar partida cu Rapid este un test important în acest sens.





„Da, e grea soarta. Să sperăm că, cumva, nu știu cum, se vor rezolva problemele. Datoria mea este să fac această echipă să joace, să se prezinte onorabil și să luăm puncte.





Cealaltă parte e treaba conducerii și nu vreau să mă mai implic în chestii din astea, dar e foarte greu. Am un vestiar care suferă foarte mult. Eu le mulțumesc și le-am spus-o că am fost alături de ei în această perioadă, am făcut multe pentru ei.





Nici nu au ce să facă pentru că trebuie să jucăm, dar trebuie să credem, trebuie să fim pozitivi. Eu am mai trecut prin asta și, cu întârzieri foarte mari, am ajuns în play-off. Eu vreau să cred că lucrurile se vor rezolva.





Nu știu câtă răbdare mai am, dar atâta timp cât grupul e alături de mine, eu nu pot să plec și să las grupul. Când echipa o să spună că ei nu mai pot, atunci nici eu nu o să am ce să fac", a comentat antrenorul Poenaru.





Problemele financiare îi fac pe medieșeni să aibă emoții și din punct de vedere sportiv. Echipa s-a apropiat periculos de „zona roșie” a clasamentului, cu doar o singură victorie în ultimele 5 etape.





Medieșenii sunt amenințați serioși cu falimentul. A spus-o chiar președintele AFAN (sindicatul fotbaliștilor), Emilian Hulubei, care a declarat că „Dinamo se va salva” pentru că va profita de situația celor de la Academica Clinceni și de la Gaz Metan Mediaș.





Gaz Metan Mediaș are mari probleme financiare, iar foștii colaboratori nu mai au răbdare. Au intentat procese, iar acum își așteaptă banii. În caz contrar, va urma depunctarea pentru formația lui Ilie Poenaru.





Federația Română de Fotbal pregătește interzicerea transferurilor și depunctarea celor de la Gaz Metan, deoarece formația medieșeană are datorii mari către foști angajați.







FRF, prin Comisia de Disciplină și Etică, a decis să le dea câștig de cauză creditorilor Mihai Răzvan Teja, Mircea Diaconescu și Eusebiu Iulian Tudor.





Gruparea giuleșteană are, la rându-i, probleme interne de altă natură, apărând zvonuri despre o posibilă înlăturare a tehnicianului Mihai Iosif.





Mediaș a bătut la Arad acum două etape, UTA a remiza cu Rapid runda trecută, iar dacă regula de trei simplă ar funcționa în fotbal, Mediaș n-ar trebui să piardă contra giuleștenilor.







Rapid n-a pornit cum și-ar fi dorit. De la reluarea campionatului, echipa de sub Podul Grant are doar o victorie și o remiză, iar pretențiile sunt de play-off.





Mihai Iosif ar fi fost dat afară dacă Rapid nu ar fi egalat în meciul cu UTA, susțin surse apropiate echipei. Debarcarea ar fi o chestiune de timp.







Favorit să-l înlocuiască este Laszlo Balint, abia plecat de la UTA, dar pe lista giuleștenilor se mai află Adrian Mutu și Bogdan Andone.





Rapid este în pericol să rateze participarea în play-off și a câștigat doar 3 meciuri dintre ultimele 20 pe care le-a disputat, un randament care i-a șubrezit scaunul lui Mihai Iosif.





Conducerea plănuia încă dinaintea partidei cu UTA înlocuirea antrenorului. Arădenii au condus cu 1-0 la pauză, giuleștenii l-au avut pe Junior Morais eliminat, însă au izbutit să egaleze în partea secundă a jocului, iar Iosif și-a salvat temporar postul.





Intenția de schimbare a lui Iosif cu un alt tehnician rămâne însă intactă. Favoritul acționarului principal Victor Angelescu este Laszlo Balint, antrenorul plecat de la UTA.







Balint a avut rezultate bune la Arad, dar a ajuns într-un conflict cu galeria după primul meci din anul acesta, pierdut acasă cu Gaz Metan, 0-1.







Șefii Rapidului au discutat cu Laszlo imediat după partida directă. „Sunt interesat să vin, dar numai dacă nu aveți antrenor”, ar fi fost răspunsul acestuia.





În tur, în etapa a 9-a, Gaz Metan s-a impus cu 2-1, așa că la Rapid există dor de revanșă.





