Liga 1: Dinamo vs FCSB: Derby de România dezechilibrat

Pontul zilei

„Derby de România” se joacă duminică, 30 ianuarie, de la ora 20:00, și contează pentru etapa a 23-a din Liga 1 la fotbal. Partida are loc pe arena din Șoseaua Ștefan cel Mare, unde gazdele au pârjolit iarba. Terenul arată execrabil, iar situația nu are cum să le convină fotbaliștilor mai tehnici pe care îi are vicecampioana.





După reluarea campionatului, Dinamo a pierdut dramatic cu FC Argeș, 1-2, după ce i-a fost anulat pe nedrept un gol. În schimb, FCSB a obținut o remiză pe teren propriu, la ultima fază, 3-3 cu CFR Cluj.





„Ei sunt favoriți. N-avem nimic de pierdut”, a spus antrenorul dinamovist Flavius Stoican miercuri, după ce a pierdut meciul amical cu CS Popești Leordeni, o formație de liga a treia, scor 1-2, chiar în „Groapă”, pe o suprafață de joc jalnică.





Puțin peste 1.000 de bilete de intrare la meci se vânduseră până cu câteva zile înaintea derby-ulul Dinamo - FCSB. Organizatorii sunt nevoiți să comercializeze doar 30% din capacitatea stadionului.





Cel mai așteptat meci din Liga 1 de către suporteri se va juca, se pare, într-o atmosferă dezolantă.







Puține tichete fuseseră cumpărate de fanii „câinilor”, dintre cele aproape 5.000 scoase la vânzare.







Pare să fie vorba despre o ostilitate provocată de situația critică în care se află echipa, în condițiile în care, până acum, suporterii și-au arătat atașamentul prin diverse gesturi de implicare.







Dacă altădată ultrașii dinamoviști epuizau tichetele pentru marele derby în doar câteva zile, acum situația este total diferită.







Marea majoritate a tichetelor achiziționate sunt la peluză și la tribuna I. Primele care s-au cumpărat au fost cele de 60 și 200 de lei, dar acolo au fost cele mai puține.





Chiar dacă partida se va disputa în condiții speciale, dinamoviștii speră totuși ca până duminică seara să se epuizeze biletele.







Mai mult, fanii au putut cumpăra inclusiv tichete virtuale, la prețul de 2,5 lei bucata, pentru salvarea clubului de la haosul financiar. Dintre cele 5.000 de bilete, 200 vor ajunge la rivalii de la FCSB.







În tur, FCSB s-a impus cu 6-0. Bucureștenii au 3 remize, în ultimele 3 partide, fiind la 10 puncte de liderul CFR Cluj. Dinamo este penultima clasată, cu 12 puncte. Doar Academica Clinceni este mai slabă (11 puncte).







Superbet oferă cota 1.4 pentru PsF 2 (Pauză sau Final câștigă FCSB).





Dinamo vs FCSB PsF 2





Cotă 1.4







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol