Simona Halep este în căutarea primului trofeu la Australian Open. Bilete câștigătoare din primul set, Cote cu Marjă 0% și Streaming LIVE de la Antipozi

Adversar accesibil în primul tur pentru Simona

Tragere la sorți favorabilă

Cinci românce pe tabloul principal

Cum arată cotele Betano?

Ashleigh Barty - 4.00

Naomi Osaka - 8.00

Simona Halep - 12.00

Iga Swiatek - 12.00

Anett Kontaveit - 12.00

După ce s-a impus în turneul de la Melbourne, premergător Australian Open, Simona Halep este pregătită de lupta pentru primul trofeu de Grand Slam la Antipozi. Locul 15 mondial va încerca să cucerească al treilea mare titlu al carierei, după Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019. Urmărește-o LIVE pe Betano, acolo unde te așteaptă o ofertă completă de pariere, Cote cu Marjă 0% și Streaming pentru toate partidele turneului australian!Poloneza Magdalena Frech (104 WTA) este prima adversară ce îi va ieși în cale Simonei în drumul spre trofeu. Este doar a doua participare a jucătoarei de 24 ani la Australian Open, prima fiind în 2018 atunci când s-a oprit în primul tur. Halep este favorită certă la calificarea în turul al doilea, acolo unde va da peste Katie Volynets (178 WTA) sau Beatriz Haddid Maia (88 WTA). În ambele situații, jucătoarea noastră are prima opțiune pentru a trece în turul al III-lea.Urmărește pe Betano cel mai tare turneu de tenis al începutului de an și bucură-te de sutele de opțiuni de pariere, Cote cu Marjă 0% și de Streaming LIVE pentru toate partidele de la Australian Open 2022!Simona Halep, favorită 14 la turneul de la Antipozi, a avut parte de o tragere la sorți favorabilă. Aceasta a fost alocată în partea inferioară a tabloului, iar favorite la titlu precum Ashleigh Barty (1 WTA) sau Naomi Osaka (14 WTA) se află în cea superioară. Acest lucru ne indică o potențială finală cu una din cele două mari favorite, însă drumul va fi lung pentru jucătoarea noastră.Potențialele adversare din turul al III-lea sunt Sloane Stephens (68 WTA) sau Emma Răducanu (18 WTA), iar Simona va juca din postura de favorită în ambele scenarii. Garbine Muguruza (3 WTA) ar putea ieși în calea numărului 15 mondial în faza optimilor de finală, acesta fiind și un eventual prim test serios pentru Simona, iberica impunându-se în patru din cele șapte dueluri directe. Ar urma apoi dueluri potențiale cu Anett Kontaveit (7 WTA) în sferturile de finală și cu Aryna Sabalenka (2 WTA) în penultimul act al competiției. Chiar dacă este greu de anticipat un traseu, având în vedere surprizele acestui sport, Simona poate face o nouă figură frumoasă la Melbourne după ce la ediția din 2020 a ajuns în semifinală, iar în 2021 s-a oprit în sferturi.Sorana Cîrstea, Irina Begu și debutantele Gabriela Ruse și Jaqueline Cristian sunt sportivele care completeaza chinta românească de la Australian Open. Sorana Cîrstea va da peste Petra Kvitova (21 WTA) în primul tur, aceasta fiind și cel mai dificil adversar din această fază a competiției pentru jucătoarele noastre. Gabriela Ruse o va întâlni pe italianca Jasmine Paolini (52 WTA) în prima partidă a carierei pe tabloul principal de la Melbourne, în timp ce cealaltă debutantă, Jaqueline Cristian o va înfrunta pe sportiva din Belgia, Greet Minnen (87 WTA).Simona Halep este a treia favorită a cotelor Betano la câștigarea trofeului, după Ashleigh Barty și Naomi Osaka, și la egalitate cu sportive precum Garbine Muguruza, Iga Swiatek sau Annett Kontaveit.Turneul începutului de an se trăiește la Cote Maxime pe cea mai bună platformă de pariuri online din lume cu Streaming LIVE, Cote cu Marjă 0% și sute de opțiuni de pariere pentru toate partidele turneului de la Antipozi.