Bundesliga: Borussia Dortmund vs SC Freiburg - În goana după lider

Pontul zilei

Bundesliga se repune în mișcare. Echipa de pe locul secund, Borussia Dortmund, evoluează acasă, vineri, 14 ianuarie, de la 21:30. Este etapa a 19-a din Germania, a doua a returului.





Eșecul de runda trecută a liderului Bayern Munchen le oferă celor de la Borussia Dortmund ocazia să se apropie de primul loc, în eventualitatea victoriei, măcar până la jocul pe care bavarezii îl au programat a doua zi, sâmbătă, în deplasare, cu FC Koln.





Borussia are 37 de puncte, iar liderul Bayern are 43 de puncte. Un succes ar face ca diferența să se reducă la doar 3 puncte. Freiburg are 30 de puncte, fiind pe locul 4, ultimul de Liga Campionilor.





În 2021, evoluând acasă, Freiburg a învins-o pe Borussia în ambele jocuri, de fiecare dată cu același scor, 2-1. Cu Borussia gazdă, Dortmund s-a bucurat, în 2020, de două ori, 4-0 și 1-0. Ultima remiză, scor 2-2, în 2019.





La Borussia Dortmund, subiectul zilei rămâne viitoarea destinație a norvegianului minune Erling Haaland. Se spune că nordicul a început să învețe spaniola, fiind tentat de o aventură în La Liga.







Este dorit de Real Madrid și de Barcelona, însă problemele financiare ale catalanilor ar putea face imposibil transferul.





La ultimul meci din Bundesliga, 3-2 la Frankfurt, în care Borussia a revenit de la 0-2, Haaland l-ar fi insultat pe columbianul Borre în limba spaniolă. Presa iberică a interpretat gestul ca o dorință a lui Haaland de a veni în La Liga.





Borussia menține vie legătura cu fanii. Clubul a lansat către fani provocarea de a desemna cum să arate viitorul tricou de joc.





Se știe că Borussia este o mare „recuperatoare” de talente din Anglia, ultimul caz fiind Jadon Sancho, ajuns la Manchester United. În lotul celor de la Dortmund se află acum un alt britanic, Bellingham. Sunt doi frați fotbaliști cu acest nume: Jobe și Jude.





În timp ce cel mai cunoscut dintre cei doi, Jude, a marcat pentru Borussia Dortmund în Bundesliga, la 3-2 împotriva Eintracht Frankfurt, fratele mai mic și-a făcut debutul, în aceeași zi, în prima echipă, în FA Cup, în tricoul lui Birmingham.





Superbet are cota 1.5 la Total Goluri Gazde (G2+, Borussia dă cel puțin două goluri).





Dortmund vs Freiburg G2+





Cotă 1.5







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol