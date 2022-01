PAOK Salonic vs Panetolikos: Răzvan Lucescu le-a jurat credință grecilor

Pontul zilei

În Super League, prima divizie de fotbal din Grecia, formația PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, reia urcușul spre vârful clasamentului, miercuri, 5 ianuarie, în etapa a 16-a, cu începere de la ora 19:30. Meciul cu Panetolikos se joacă pe „Toumba” din Salonic.







Suntem deja în retur, din care s-au jucat două etape. După 15 etape, PAOK este pe locul 3, la 13 puncte în spatele liderului Olympiakos Pireu.







Distanța este semnificativă, dar speranțe sunt. PAOK are cel mai bun atac, cu 31 de goluri, cu toate că defensiva, capitol la care Lucescu junior excela odinioară, a încasat deja 20 de goluri, rezultând o medie stânjenitoare pentru o pretendentă la titlu.



În Grecia, primele 6 clasate merg în play-off.





Adversara de miercuri este pe locul 9, cu 15 puncte, în timp ce PAOK are 5 victorii la rând, inclusiv un meci de Cupa Greciei și o partidă din Conference League, terminând Grupa F pe locul 2, după FC Copenhaga.





La finalul lunii noiembrie, Răzvan Burleanu, președintele FRF, și Mihai Stoichiță, directorul tehnic al federației, au fost surprinși la Salonic luând masa cu Răzvan Lucescu.







Se pare că oficialii ar fi încercat să-l convingă pe tehnicianul lui PAOK să revină pe banca echipei naționale, după ce a mai fost la cârma „tricolorilor” între 2009 și 2011.





Lucescu jr și-a petrecut Crăciunul împreună cu familia, în țară, iar miercuri a plecat spre Grecia, pentru a pregăti primul meci al lui PAOK din 2022, cu Panetolikos, programat pe 5 ianuarie.







Întrebat despre propunerea FRF de a prelua prima reprezentativă, tehnicianul de 52 de ani a răspuns că nu este interesat să preia nicio echipă națională, în acest moment.





”Am spus de atâtea ori că echipa națională, orice echipă națională, nu este un obiectiv. Eu sunt un antrenor care lucrează foarte bine la un club, cel puțin asta gândesc acum. Mie nu-mi plac subiectele astea. Sunt 3 ani la PAOK, am un contract cu clauză foarte mare, nu vreau să mă eliberez.







În acești 3 ani, avem un program de reconstrucție și de recreare a unui grup puternic, la fel ca cel care a fost în urmă cu 3 ani”, a declarat Răzvan Lucescu.





Tehnicianul de la PAOK Salonic a revenit în acest sezon la echipa cu care cucerea eventul în 2019, readus de patronul Ivan Savvidis, cu care se certase la cuțite. Antrenorul român i-a mai antrenat pe „alb-negri”, între 2017-2019.





În ultimul sezon petrecut în primul mandat de la PAOK, Răzvan Lucescu Jr. a reușit o dublă senzațională: campionatul - după 34 de ani - și Cupa Greciei.







În vara lui 2019, s-a mutat, însă, la Al Hilal, clubul saudit plătindu-i clauza de reziliere de două milioane de euro.





În luna mai a acestui an, Răzvan Lucescu a bătut palma cu Savvidis pentru un contract de 3 ani. Salariul a fost stabilit la 1,85 milioane de euro pe an, dar fără a include bonusurile de performanță. În plus, clauza de reziliere a fost mărită la 7 milioane de euro, pentru a se evita surprize ca în 2019.





În tur, în runda a 3-a, a fost 2-1 pentru trupa din Salonic, scorul fiind deschis de românul Alexandru Mitriță.







Superbet oferă cota 1.62 pentru Total Goluri A Doua Repriză, II 1-2 (se marchează unul sau două goluri după pauză).





PAOK vs Panetolikos Cotă







1.62







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol