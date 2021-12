Cupa Portugaliei: FC Porto vs Benfica Lisabona - „Dragoni” unici în Europa

Pontul zilei

„O Classico” se joacă în optimile de finală ale Cupei Portugaliei la fotbal (se dispută într-o singură manșă). Duelul are loc joi, 23 decembrie, pe „Estadio do Dragao” din Porto, de la ora 22:45. Benfica nu a trecut de Porto în ultimele 6 derby-uri, indiferent de competiție. Porto domină în Portugalia, Benfica are rezultate mai bune în Europa.





În campionat, Porto este prima, cu 41 de puncte în 15 etape, urmată de Sporting, 41 de puncte, și de Benfica, 37 puncte.

Ultimul meci în Portugalia, 4-0 fără probleme cu Vizela. A terminat pe 3 în Grupa B de Liga Campionilor, după Liverpool, Atletico Madrid, însă înaintea celor de la AC Milan. Merge, astfel, în Liga Europa.



Dincolo, în campionat, 7-1 cu Maritimo Funchal pentru gruparea din Lisabona.

Benfica a terminat pe locul 2 în Grupa E a Ligii, după Bayern Munchen. Le-a devansat pe Barcelona și pe Dinamo Kiev. Astfel, va da peste Ajax Amsterdam, cea care a adunat maximum de puncte în grupe, la fel ca Bayern și Liverpool.



2021 se apropie de sfârșit și este timpul pentru bilanţul fotbalistic al anului calendaristic.

Un fapt care atrage mereu mult interes este cel al imbatabilității pe parcursul anului de către echipele aparținând de Top 10 european.



Analizând echipele aparținând primei divizii din Anglia, Spania, Italia, Germania, Franța, Portugalia, Olanda, Austria, Rusia și din Scoția reiese un fapt curios.







În Europa există o singură echipă nu a pierdut niciodată în 2021. Dar nici nu a câștigat vreun trofeu! Se numește FC Porto.







Formații ca Inter Milano, Bayern Munchen, PSG, Liverpool, City, Ajax Amsterdam sau Real Madrid au pierdut cel puțin un meci în propria ligă, în acest an pandemic.



Echipa lui Sergio Conceição a adunat doar victorii sau remize în campionatul Portugaliei, în întregul an calendaristic.







Ultima înfrângere a celor porecliți „Dragoes” în liga internă datează de pe 30 octombrie 2020 împotriva lui Ferreira.







De atunci, un șir incredibil de 43 de rezultate favorabile consecutive între finalul sezonului trecut și cel actual.



Totuși, un paradox: Porto nu a câștigat campionatul! A încheiat sezonul trecut pe locul 2, în spatele celor de la Sporting.







„Dragonii” au plătit scump startul lent din campionatul din toamnă, în 2020. Anul acesta, lucrurile s-au îmbunătățit.



