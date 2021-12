Super Lig: Beșiktaș vs Goztepe Izmir - Campioana are „foame” de puncte

Pontul zilei

​Etapa a 18-a din Super Lig, prima divizie de fotbal a Turciei, scoate în calea campioanei Beșiktaș Istanbul o formație din zona roșie a clasamentului, Göztepe Izmir. Meciul are loc joi, 23 decembrie, de la ora 19:00.





Este o perioadă neagră pentru toți cei 3 granzi din Istanbul. Un orecare reviriment se simte la Beșiktaș.







În derby-ul rundei trecute, formația care a terminat prima în sezonul trecut a remizat în derby-ul cu Fenerbahce, scor 2-2, și ocupă un loc de mijlocul clasamentului, cu 25 de puncte.



Distanța față de liderul Trabzonspor este imensă (20 de puncte), fiind pusă în pericol inclusiv participarea în ediția viitoare a cupelor europene.







Pentru a prinde Europa, are nevoie să termine pe unul dintre primele 4 poziții în Super Lig. Primele două poziții califică în preliminariile Ligii Campionilor, iar pozițiile 3 și 4 trimit în Conference League.



Beșiktaș are însă parte de o mică bucurie: stă mai bine în clasament decât Galatasaray Istanbul (doar 24 de puncte). Totuși, se uită de jos în sus la Fener.



Investițiile făcute în vară nu au rodit în sezonul de toamnă-iarnă. Liderii echipei, bosniacul Pjanic și belgianul Batshuayi, nu au ținut echipa în spate, așa cum sperau bașkanii și cum plănuia antrenorul Sergen Yalcin. Nici pe atacantul canadian Larin n-a avut cine să-l pună în valoare.



Evoluția din Liga Campionilor a stors echipa de energie și n-a contat la nivel economic.

Gruparea „vulturilor” a terminat rușinos în Grupa C, pe ultimul loc, fără niciun punct. Doar 3 goluri marcate și 19 încasate.







Este un sezon de tranziție pentru Beșiktaș, care la vară va schimba liniile în vestiar. Cel mai probabil, vor pleca mulți jucători, vor veni alte vedete, iar postul antrenorului Yalcin este în pericol.







Creditul primit din partea fanilor de fostul mare decar prin câștigarea titlului în stagiunea trecută este pe sfârșite, iar răbdarea bașkanilor a ajuns și ea la limită.



Göztepe, trupă pregătită de britanicul El Maestro Nestor, se luptă să nu pice din divizie. Este pe locul 18, cu 14 puncte, la fel ca și Malatyaspor, formația lui Marius Ninel Șumudică.







Diferența față de locul 16, ultimul care salvează de la retrogradare, ocupat acum de Altay, este de 4 puncte, înainte de startul acestei etape.







Însă partidele se scurg în ritm amețitor, iar șansele de a acumula puncte se reduc (turul de campionat se termină runda viitoare).



Din ultimele 5 dueluri directe, 3 au avut-o gazdă pe Beșiktaș. Și toate le-au revenit celor din Istanbul, cu 2-1, 3-0 și cu 1-0.







Există și un rezultat surprinzător. În 2020, Göztepe s-a impus cu 2-1 evoluând pe teren propriu.



Superbet propune cota 1.7 la Combo sau/sau (1/1 sau X/1, adică 1 pauză/1final sau X pauză/1 final).







Besiktas vs Goztepe

Combo





Cotă 1.7







* cote valabile la ora publicării acestui articol