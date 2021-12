Premier League: Arsenal vs West Ham - Derby pentru un loc de Champions League

Pontul zilei

Etapă intermediară și în campionatul de fotbal din Anglia. La Londra, orașul cu 13 echipe profesioniste de fotbal (în toate ligile), se dispută o partidă între două formații de top, locul 6 contra locul 4.







Jocul are loc miercuri, 15 decembrie, de la ora 22:00. Este etapa a 17-a în liga pe care specialiștii o consideră, la momentul actual, cea mai puternică divizie națională din Europa.





Ambele echipe forțează accesul în Top 4, locul care trimite în minunata lume a Ligii Campionilor.







West Ham (28 de puncte) este deja acolo (locul 4), cu Manchester United (27p) și Arsenal (26p) suflându-i în ceafă.







Clasamentul s-a rupt în față, unde Manchester City, Liverpool și Chelsea par de neoprit pentru pluton. Așadar, a mai rămas de adjudecat doar locul 4.





Arsenal este unul dintre cele mai cunoscute branduri fotbalistice din Londra.





Are 27 de milioane de suporteri pe tot globul, iar stilul impus de francezul Arsene Wenger a făcut din „Emirates” un loc preferat de amatorii de fotbal.







Echipa caută revenirea în Europa, de unde a lipsit în acest sezon.







Despre lupta la titlu este exclus să discutăm, la ce nivel al investițiilor propun rivalele.





Ba chiar Arsenal riscă să piardă jucători. Francezul Alexandre Lacazette, dublura din atac a gabonezului Pierre-Emerick Aubameyang, este dorit în mercato de iarnă de AC Milan.





Din 1900 încoace, West Ham şi-a făurit renumele de club formator de jucători. Pentru alţii. Lampard, Rio Ferdinand, John Terry, Joe Cole ori Glen Johnson sunt doar ultimele exemple.







Arsenal are un avantaj care nu este deloc mic. O zi în plus de odihnă plus lipsa solicitării în Europa.







A jucat sâmbătă în Premier League, 3-0 acasă cu Southampton.







Victoria „tunarilor” a fost obținută fără căpitanul Pierre-Emerick Aubameyang, exclus din lot de managerul Mikel Arteta, după ce a întârziat la întoarcerea dintr-o călătorie în străinătate.







„Din păcate, a avut o abatere de la regulamentul disciplinar. Nu negociem cu regulamentul nostru.







Am fost categoric în această privință. E o decizie dificilă, pentru că e vorba de căpitanul nostru.







Dar când cineva se abate de la regulament, atunci iese din echipă. Nu pot spune ce se întâmplă în vestiar.







Vă pot spune motivul, nu pot minți. Dar nu voi spune cum a încălcat regulamentul”, a anunțat Arteta, tăios.







Jurnaliștii englezi susțin că tehnicianul îi va retrage banderola atacantului gabonez de 32 de ani.





În schimb, West Ham a evoluat duminică, în deplasare cu Burnley, 0-0, după ce joi pierduse pe teren propriu cu Dinamo Zagreb, 0-1, în Europa League.





Așadar, câteva argumente care ne fac să credem că „tunarii” sunt favoriți.





Arsenal vs West Ham

G2+





Cotă 2.05







Acum, maniera combinativă este dusă mai departe de spaniolul Arteta.Superbet are cota 2.05 pentru G2+ (total goluri gazde - două sau mai multe).* cotă valabilă la ora publicării acestui articol