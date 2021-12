LaLiga: Real Madrid vs Atletico Madrid - Meci de cinci stele pe Bernabeu

Pontul zilei

Meci important în Spania, duminică, 12 decembrie, de la ora 22:00, contând pentru etapa a 17-a din La Liga. Liderul Real înfruntă campioana Atletico, într-un duel care împarte în două inima Madridului.





Pare să fie anul „albilor”, cel puțin în Spania.







Real Madrid este prima în clasament, 39 de puncte (golaveraj 37-15), iar Atletico Madrid este abia pe locul 4, cu 29 de puncte (golaveraj 27-16).





Los Blancos traversează o perioadă magică.







Sunt în „zonă” și fără golgheterul francez Karim Benzema, ieșit accidentat la San Sebastian, unde „albii” au învins cu 2-0 pe Real Sociedad.







Ies la rampă jucătorii din linia a doua: Vinicius, Rodrygo, Asensio.







De altfel, Real dă primii doi marcatori ai campionatului iberic, Benzema (12) și Vinicius (10).





Atletico a avut o zi de marți fabuloasă. A câștigat cu 3-1 în Portugalia, iar de pe locul 4 a sărit direct pe locul 2 în Grupa B și merge în optimile de finală la braț cu Liverpool, eliminând-o complet pe AC Milan din Europa și trimițând-o pe FC Porto în Liga Europa.





În 2020, cu Real Madrid în postură de gazdă, Real s-a impus de două ori cu 1-0 și o dată cu 2-0.







Singurul meci din 2021, cel de pe 7 martie, s-a încheiat nedecis, 1-1, goluri Suarez și Benzema.







Acum, ambii au probleme medicale. Uruguayanul le-a căpătat recent, la ultimul joc, de marți, din Liga Campionilor.







La Porto, Luis Suarez a părăsit terenul după 13 minute, dar la final s-a fotografiat râzând în vestiar lângă cei 3 marcatori ai echipei din victoria contra celor de la Porto, succes care a trimis-o pe Atletico în primăvara europeană.





În Grupa D a Ligii Campionilor, Real Madrid a terminat prima, cu 15 puncte, la 5 puncte în fața campioanei Italiei, Inter Milano, pe care a și învins-o marți, la Madrid, cu 2-0 (goluri Kroos și Asensio).





Pentru un meci de la care ar putea să lipsească „tunarii” Benzema și Suarez (uruguayanul are șanse mai mari să fie recuperat), duel care are un trecut apropiat cu goluri puține (sub 3 pe meci), Superbet propune cota 2.15 pentru prima repriză I X (remiză la pauză).





