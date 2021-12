Liga 1: FC Botoșani vs CS Universitatea Craiova - Moldovenii speră la play-off

Pontul zilei

Runda a 18-a din Liga 1 la fotbal își trage obloanele luni, 6 decembrie, de la ora 20:30, odată cu jocul dintre FC Botoșani și CS Universitatea Craiova.





Cel mai longeviv antrenor al Ligii 1, Marius Croitoru, în funcție la FC Botoșani din vara anului 2019, tocmai și-a prelungit contractul cu gruparea moldavă.





Anunțul a fost făcut de patronul echipei, Valeriu Iftime, care se declară încântat de continuarea colaborării cu antrenorul care a fost și pe lista FCSB-ului.





„Marius e antrenorul Botoșaniului până în 2024. Obiectivele de performanță le vom fixa an de an, în funcție de diferiți parametri, de buget, de situația generală a fotbalului românesc, dar vrem să devenim o echipă abonată la play-off. Am fost acolo în ultimele două sezoane, vrem să continuăm tradiția.





Nu a cerut absolut nimic în plus financiar, va fi la nivelul din actualul sezon. E un salariu OK, cu sistem de bonusare, nu ajunge la nivelul CFR Cluj sau FCSB, dar cred că e printre cele mai bune din Liga 1.







Oricum, chiar Marius a spus că acceptă orice contract cu mine, îi trec ce sumă vreau și mergem mai departe. Avem încredere unul în altul”, a spus Valeriu Iftime.





Capitolul despărțiri conține un nume important. Hervin Ongenda a fost pe lista celor de la FCSB, iar patronul Gigi Becali s-a declarat un fan al fotbalistului francez, însă nu a reușit să ajungă la un consens cu Valeriu Iftime pentru transferul acestuia.





Acum, conducătorul echipei moldovene anunță că Ongenda ar putea pleca într-un campionat din Asia.







„Am deja o propunere concretă printr-un impresar, cu sume, cu date clare, am propus și eu o anumită pretenție financiară. Vom vedea unde ajungem în săptămânile următoare, că nu e încă grabă. Mai e până la mercato din iarnă”, a mai punctat patronul moldovenilor.





Oltenii au avut meci, joi, cu CSO Filiași (Liga 3), în Cupa României.







Craiova lui Rotaru s-a impus cu 3-0, prestație solidă, cu cei 3 „grei” din atac (Kolic, Ivan și Gustavo) pe lista marcatorilor, și merge în semifinalele unei competiții în care se simte excelent.







Cum lupta pentru titlul este grea, oltenii speră ca măcar Cupa s-o păstreze, fiind deținătorii trofeului.





CS Universitatea Craiova are 3 înfrângeri la rând în Liga 1, 2-3 cu FCSB, 2-3 cu FC Argeș și 0-1 cu Farul Constanța.







„Fiecare formație are o lună slabă, de-a lungul unui sezon. Iar nu toate echipele au avut această lună, așa cum Craiova a avut.







CFR Cluj și FCSB nu sunt echipe de speriat”, spune Gică Craioveanu, directorul de imagine al oltenilor.







Pentru olteni, luna neagră a fost noiembrie. A început pe 7, la jocul cu Farul, și s-a terminat pe 28, la jocul cu FCSB.







Între ele, o bucurie nesemnificativă, 2-1 cu Viitorul Tg. Jiu, într-un joc amical pe 14.







La Superbet, 0-2 goluri în meci are cota 1.6.









FC Botoșani vs U Craiova

Cotă





0-2 goluri în meci

1.6







* cotă valabilă la ora publicării acestui articol