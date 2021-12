Serie A: Juventus vs Genoa: Shevchenko reia rivalitatea cu torinezii

Pontul zilei

​Etapa a 16-a din Serie A aduce în prim-plan o rivalitate istorică, purtată de-a lungul timpului de un singur om împotriva unei echipe, ba chiar a unui sistem, ar spune mulți. Personajul este ucraineanul Andriy Shevchenko, ca jucător la AC Milan, iar clubul - Juventus Torino. Se înfruntă din nou duminică, 5 decembrie, de la ora 21:45, de această dată ucraineanul venind din postura de antrenor la Genoa.







Clubul din Torino a fost lovit de un ciclon, la mijlocul săptămânii. Abia revenită din scandalul Calciopoli, care a trimis echipa în Serie B, Juventus riscă sancțiuni grave ca urmare a unui alt scandal, dacă va fi găsită vinovată de fals în contabilitate.





Scandalul plusvalențelor fictive se extinde în Italia. Asociația italiană pentru protecția drepturilor consumatorilor, CODACONS, susține că Juventus „ar putea fi retrogradată în Serie B și deposedată de cel puțin un scudetto, dacă nu chiar de ultimele două!", din cauza acuzațiilor de fraudă.







CODACONS este legată de CONI, Comitetul Olimpic Italian, iar președintele acesteia, Marco Donzelli, a vorbit despre ancheta în operațiunea Prisma privind afacerile cu câștigurile de capital ale lui Juventus.





„Sistemul acuzator e foarte grav și aruncă o lumină sumbră asupra ultimelor campionate de fotbal și pentru că a existat o adevărată dominație torineză în ultimul deceniu, care s-a încheiat în 2021 cu titlul cucerit de Inter", a declarat Donzelli, în presa peninsulară.







„Dacă Juventus ar fi câștigat în mod ilegitim un avantaj față de cluburile rivale din Serie A cu operațiuni de acest tip, atunci Federația și Autoritatea pentru competiția de piață vor trebui să intervină și să-i sancționeze pe cei responsabili.







Din acest motiv și pentru a proteja miile de fani, vom depune o plângere la Antitrust și la Parchetul Federal prin care cerem retrogradarea în Serie B și revocarea ultimelor titluri câștigate în umbra acestor operațiuni potențial ilegale".





Sunt vizate 42 de transferuri, cu implicare directă torineză, dintre cele 62 din ultimele trei sezoane, care au dat naştere unor câştiguri de capital artificiale și modul în care ar fi fost plătit Cristiano Ronaldo! Schimbul Arthur - Pjanic cu Barcelona a fost cel care a ridicat cele mai multe semne de întrebare.







282 de milioane este suma luată la bani mărunți de Procuratură. Acuzarea cercetează un bilanț de plusvalențe fictive în trei exerciții contabile, între 2018 și 2021. Interceptările convorbirilor telefonice stau la baza acestui dosar exploziv!





Potrivit Corriere dello Sport, Juventus este doar unul dintre numeroasele cluburi investigate pentru transferurile umflate, pe lângă Napoli, Roma, Atalanta, Genoa și Sampdoria.







În plan sportiv, Juve are un sezon mediocru. Vine după victoria cu Salernitata, 2-0, dar nu are niciun marcator de elită. Cu Chiesa accidentat, nici Dybala, nici Morata nu strălucesc în meciurile mari.





Dincolo, Andriy Shevchenko a preluat-o pe Genoa, dar victoria întârzie.







Runda trecută a primit o lecție dură tocmai de la formația lui de suflet, AC Milan (a jucat în perioada 1999-2006 și 2008-2009). Lombarzii s-au impus cu 3-0.





Sheva, care în acest an a condus naționala Ucrainei la Euro 2020, are 3 meciuri la Genoa: 0-3 cu AC Milan, 0-0 cu Udinese și 0-2 cu AS Roma. Grifonul genovez este pe locul 18, ultimul care retrogradează.





