Liga 1: Dinamo vs FCU Craiova 1948 - Tusea și junghiul, în plină pandemie

​Locul 14, FCU Craiova 1948 (14 puncte), și locul 15, Dinamo (8 puncte), se înfruntă vineri, 26 noiembrie, de la ora 20:30, în etapa a 17-a din Liga 1 la fotbal (a doua a returului).







Dinamo a pierdut și cu Voluntari, iar răbdarea tuturor a ajuns la fund.







Jucătorii au, totuși, puterea să glumească, afirmând că eventuala aducere a unui psiholog n-ar face decât să-l molipsească pe specialist de starea deprimantă de la echipă și să-l înnebunească.







Criza actuală seamănă cu seria de înfrângeri pe care echipa a avut-o la prima „descălecare” a lui Ioan Andone ca antrenor la Dinamo, echipa fiind poreclită atunci „agentul 007”.





Iuliu Mureșan, președintele „câinilor”, și-a pus la zid jucătorii, după eșecul cu ilfovenii.







„Cei care sunt datori sunt jucătorii. Noi, ca administrație, am reușit să dăm salariile la zi. Am deblocat transferurile, azi s-a întocmit planul de reorganizare, am scăpat și de depunctare”, a declarat Mureșan, la final.





„Din păcate, nu-i acea stare de spirit necesară unei victorii”, a completat oficialul „câinilor”.





Mureșan l-a luat în vizor, cu manta, și pe antrenorul Mircea Rednic: „Am adus 8-9 jucători, a venit și Mircea Rednic, a adus și el 5 jucători, și totuși nu se schimbă nimic.







De fapt, unii sunt foști jucători. Sunt îngrijorat și foarte nemulțumit. Am avut și două pauze de două săptămâni. Așteptam să obținem măcar un egal azi... Tot sperăm că schimbăm luna viitoare, la iarnă, însă nu poți aduce 100 de jucători”.





Dinamo are însă un jucător de echipa națională. Deian Sorescu este în grupul jucătorilor cu 7 goluri, pe locul 2 în clasamentul golgheterilor.





Oltenii sunt și ei în criză. Au pierdut cu Eugen Trică pe bancă, 0-2 cu CFR Cluj.







Tehnicianul oltean a crescut într-o rivalitate eternă cu Dinamo, ca jucător la Universitatea Craiova, Steaua și la CFR Cluj. Astfel, ambiția lui de a învinge în „Groapă” este mare.





