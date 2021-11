Preliminarii Cupa Mondială. Croația vs Rusia: vicecampioana lumii tremură ca varga

Pontul zilei

Croaţia vs Rusia 1 X 2 Cote 1.60 4.05 5.60

Vicecampioana lumii, statut câștigat tocmai în Rusia, la Cupa Mondială din 2018, riscă să vadă viitorul turneul final suprem la televizor, dacă nu se scutură și nu reușește o prestație excelentă în ultimul meci din Grupa H. Croația are nevoie de victorie cu Rusia, duminică, 14 noiembrie, ora 16:00, în meciul de la Split. Rusia conduce grupa cu două puncte avans (22, față de 20), iar gazdelor nu le folosește la nimic remiza, dacă vor primul loc (sinonim cu calificarea directă la turneul final).Pentru croați, lucrurile sunt clare, chiar dacă nu sunt deloc simple: 3 puncte și nimic altceva. Toți știu că primul loc este de preferat poziției secunde, care trimite în play-off.Rusia stă mai bine: are două soluții din 3, iar asta o face să respire mai bine. La națională se vorbește mult despre situația fotbalistului Alexei Miranciuk, de la Atalanta Bergamo, care a fost puțin folosit de Gian Piero Gasperini, antrenorul său de la club.Antrenorul naționalei Rusiei, Valeri Karpin, a comentat situația mijlocașului. „Este clar că fizic se simte grozav. Dar dacă Miranciuk este într-o formă bună sau nu pot spune doar ca după meciurile cu Cipru. Sunt doar câteva nuanțe psihologice. Am vorbit despre asta cu el. Vrea să joace și nu este pe deplin mulțumit de cum arată lucrurile în cariera lui, acum, în Italia. Dar le-am cerut băieților să lase toate problemele de la cluburi în afara echipei naționale. Același lucru este valabil și pentru Mirancuk, desigur”.Vadim Șpinev, agentul jucătorului, a vorbit despre viitorul jucătorului. „Pe 20 noiembrie voi merge în Italia, va avea loc o întâlnire cu conducerea clubului Atalanta și se va discuta despre viitorul clientului meu. Cu siguranță, nu se va întoarce în campionatul din Rusia. Îi place fotbalul italian și modul de viață. Bineînțeles că ar vrea să joace mai mult, dar acolo sunt viziuni radicale ale antrenorului său. Sunt alte 19 cluburi în Serie A și de îndată ce se va deschide fereastra de transferuri vom lua o decizie”, a declarat Șpinev, pentru RB Sport.Jucătorul rus a evoluat până acum doar 184 de minute în 6 meciuri la Atalanta în Serie A. În Liga Campionilor a prins doar 35 de minute, repartizate în două meciuri. A fost însă titular joi, în Rusia - Cipru, scor 6-0, pasând decisiv la golul doi, reușit de Smolov. Așadar, o evoluție care l-ar putea convinge pe Karpin să-l trimită din primul minut și la Split.Fiecare formație a căutat să impresioneze, înaintea duelului direct. Croații au făcut, la rându-le, o demonstrație de forță, 7-1 în Malta, joi seară, cu nume importante pe lista marcatorilor: Pasalic, Modric, Kramaric și Perisic.Echipa lui Karpin, reinventată în actuala campanie - după ce la Euro 2020 a terminat pe ultimul loc în grupă, nu a câștigat niciodată împotriva croaților: 3 egaluri și două victorii ale trupei lui Modric. Înainte de meciul disputat în septembrie anul trecut, Croația și Rusia se întâlniseră în sferturile de finală ale Cupei Mondiale 2018: croații au câștigat la penalty-uri.Va fi un meci în care gazdele vor lua tot riscul posibil, dar probabil că nu vor asalta poarta adversă din primul minut, urmând să aștepte repriza a doua, pentru a declanșa atacurile decisive. În plus, adversarul impune respect, dacă nu chiar teamă, așa că va fi nevoie de răbdare și de calm. Presiunea care apasă pe croați ar putea să lase semne pe tabelă.La Superbet, remiza la pauză are cota 2.25.* cote valabile la ora publicării acestui articol