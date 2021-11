Preliminarii Cupa Mondială: Italia vs Elveția: duel umăr la umăr în fruntea Grupei C

Pontul zilei

Italia vs Elveţia 1 X 2 COTE SUPERBET 1.60 3.80 6.10

* cote valabile la ora publicării acestui articol

Pe „Olimpico” din Roma, Italia, campioana Europei, va fi vizitată de Elveția, vineri, 12 noiembrie, de la ora 21:45. În Grupa C, Italia și Elveția sunt la egalitate, cu câte 14 puncte și 6 jocuri disputate. Peninsularii au un golaveraj mai bun (12-1, față de 10-1). Bulgaria este în spate și practic nu contează, având 8 puncte în 7 jocuri.Elveția lui Murat Yakin ajunge la „Olimpico” pentru un meci așteptat pe continent, în perspectiva calificării la următoarea Cupă Mondială.Din calcule reiese că echipa lui Roberto Mancini are de 64% șanse de succes față de 36% în favoarea elvețienilor. Cine câștigă ia o opțiune serioasă pentru primul loc, evitând astfel partidele din playoff.Squadra Azzurra este în urmă cu meciurile din grupă, comparativ cu Bulgaria și cu Lituania, care vineri dispută ultima rundă. În octombrie, a fost implicată în Liga Națiunilor: eșec cu Spania în semifinale, victorie cu Belgia în finala pentru locul 3. Elveția a jucat celelalte două meciuri din Grupa C: depășind Irlanda de Nord (2-0), câștigând meciul cu Lituania (4-0). 6 puncte care au permis naționalei lui Yakin să spere la calificarea directă.Statistica arată că Italia a pierdut doar unul dintre cele 25 de meciuri jucate pe teren propriu împotriva Elveției.Există un total de 60 de provocări între Italia și Elveția. Bilanțul precedentelor este tot de partea albaștrilor: 29 de victorii împotriva a doar 8 victorii pentru elvețieni, 23 de egaluri.La Basel, în prima manșă, meciul s-a încheiat 0-0. În faza grupelor din Campionatul European, azzurrii au trecut însă cu 3-0 pe naționala antrenată la acea vreme de Petkovic: dublă Locatelli și un gol Immobile.Ultima dată când Elveția a depășit Italia a fost chiar în '93, o confruntare pentru calificarea în SUA '94, când actualul antrenor, Roberto Mancini, era pe teren. De atunci, 5 reușite și tot atâtea remize.În precedentele 60 dintre cele două echipe s-au marcat aproximativ 3 goluri pe meci. De data aceasta casele de pariuri se așteaptă la un joc cu puține goluri. Câștigarea celor 3 puncte înseamnă o miză prea mare pentru un joc riscant, în perspectiva calificării în Qatar 2022.