Preliminariile Cupei Mondiale. Grecia vs Spania: ibericii sunt pe loc de baraj

Pontul zilei

Grecia vs Spania 1 X 2 Cote 8.00 4.20 1.45

În campania de calificare pentru Qatar 2022, la Salonic, joi, 11 noiembrie, de la ora 21:45, Spania este condamnată să câștige contra Greciei, pentru a păstra contactul cu liderul Grupei B, Suedia (15 puncte), care are meci relativ facil în Georgia. Suntem în penultima etapă din faza grupelor, iar timp pentru a îndrepta lucrurile stricate este tot mai puțin.Cele două puncte care separă Spania de nordici au fost pierdute tocmai în tur, la Granada. Atunci, scorul a fost 1-1, goluri Morata și Bakasetas, ultimul fiind jucător la Trabzonspor (liderul din Super Lig) și golgheterul la zi din campionatul Turciei. Grecia are 9 puncte în 6 etape și are doar șanse teoretice la locul de baraj.Spania, afectată de pierderea în fața Franței finala Ligii Națiunilor, este cu gândul și la meciul din ultima etapă, de peste 3 zile (14 noiembrie), cu Suedia. O victorie în meciul de la Sevilla ar răsturna situația și i-ar urca pe iberici pe primul loc.Pentru meciurile Georgia-Suedia (joi, 11 noiembrie) și Spania-Suedia, în lotul nordicilor se regăsește Zlatan Ibrahimovic. Selecționerul Janne Andersson l-a convocat pe atacantul Milanului pentru meciurile decisive de calificare. Este vorba despre o revenire la națională pentru Zlatan, împiedicat de o accidentare să participe la Euro 2020. Chiar și la 40 de ani, Zlatan este considerat capabil să facă diferența.„Să-l avem alături de noi este fantastic. Adaugă echipei calități care ne permit, dacă este cazul, să jucăm într-un mod puțin diferit. Este puțin probabil să poată juca 90 de minute în ambele partide”, a declarat Andersson, care a lăsat în urmă conflictul cu Zlatan, care îl numise „incompetent”.Grecia nu are nimic de pierdut contra Spaniei, astfel că în final ar putea forța egalarea, cu precădere dacă scorul va fi strâns până în acel moment.* cote valabile la ora publicării acestui articol