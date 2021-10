Liga 1: FC Botoșani vs Farul Constanța - Ucenicul împotriva maestrului

Pontul zilei

​FC Botoșani se duelează vineri seară, cu startul programat la ora 20:30, cu Farul Constanța, în etapa a 14-a din Liga 1 la fotbal.







Cu 4 remize la rând, 3 de 1-1 și un 0-0, moldovenii așteaptă o victorie contra unui adversar care se descurcă greu în deplasare.







Este un meci în care elevul își înfruntă profesorul.







Marius Croitoru, 41 de ani, a recunoscut că a „furat” meserie la greu de la Gică Hagi, 56 de ani, pe care l-a avut antrenor la Steaua, în sezonul 2007-2008.





„Eu de 20 de ani îmi fac concediile la hotelul lui Gică Hagi. Erau momente când mă lua la antrenament, când îmi arăta pe şerveţele ce trebuie ...







Eu l-am avut antrenor şi ştiam de atunci. Iar în fiecare vacanţă în care am fost, mergeam cu el la Academie, mergeam cu el la antrenamente, mă lua, îmi explica. Am şerveţele, am multe ... multe lucruri din ceea ce face domnul Gică.





Eu am spus că am învăţat, domnul Gică (n.r. Hagi) m-a corectat şi a spus că am furat.

V-aş aduce (n.r. şerveţelele), dar din punctul meu de vedere sunt prea scumpe. Scumpe la vedere. Pentru că aceia care stau în preajma domnului Gică ştiu că are astfel de obiceiuri.





V-am zis, mă lua de prin 2008-2009, de când a deschis Academia, şi mergeam cu dumnealui la antrenamente, mergeam şi cu domnul Zoli (n.r. Zoltan Iaşko, cel mai vechi colaborator al lui Gică Hagi).







Nu mai am nevoie de reducere la hotel, pentru că am învăţat prea multe”, declara cu sinceritate Croitoru, în septembrie 2021.





Botoșani este pe 4, iar Farul a ieșit din zona de play-off, alunecând pe locul 9, dar cu un meci mai puțin disputant.







Ultimele apariții au înseamnat eșecuri în deplasare, 1-2 cu FC Argeș și 0-1 cu FC Voluntari. Gruparea de la malul mării a ieșit și din Cupa României, eliminată de Sepsi, o codașă în Liga 1.





În partidele directe, Farul a suferit. Moldovenii și-au adjudecat 3 din ultimele 5 dueluri. Ultima dispută cu actuala denumire, 2-0 pentru Botoșani, în 2013.





