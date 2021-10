Serie A: Bologna vs AC Milan - Cu Ibrahimovic la atac

Pontul zilei

În etapa a 9-a din Serie A, Bologna, o formație de mijlocul clasamentului în prima ligă a Italiei, o provoacă la duel pe AC Milan. Se joacă sâmbătă seară, de la ora 21:45.





Bologna este pe locul 8, iar AC Milan - pe locul 2. Între ele sunt 10 puncte distanță. Gruparea lombardă poate trece pe primul loc dacă învinge, iar liderul Napoli, care are două puncte în plus, pierde cu AS Roma, pe „Olimpico”.





Sinișa Mihajlovic, antrenorul sârb al Bolognei, este foc și pară, după remiza din deplasare cu Udinese, 1-1.







În jocul din etapa trecută, echipa avea 1-0 pe tabelă și un om în plus, cu gazdele friulane evoluând în 10 din minutul 23, dar a primit gol cu 7 minute înainte de final.







Cu 15 goluri încasate, Bologna este codașă în Serie A la capitolul defensiv.





Tehnicianul sârb le-a cerut elevilor săi să încerce mai mult poarta adversă. Și l-a citat pe legendarul Vujadin Boskov, antrenorul cu care a scris istorie ca jucător la Sampdoria: „Cine nu trage la poartă, nu marchează”.







Un fel de varianta românească a lui „ai - n-ai mingea, tragi la poartă”.





Iar ca model de agresivitate, Mihajlovic a ales să-l dea exemplu pe chilianul Gary Medel, 34 de ani, jucător trecut pe la Sevilla, Inter Milano și Beșiktaș, înainte să vină la Bologna: „Ca și mentalitate, ar fi nevoie de 11 jucători ca Medel”.





Bologna s-a întârit cu austriacul Marko Arnautovic, recuperat din fotbalul chinez.







Iar Mihajlovic are o mare dorință de a bate Milanul, care nu i-a oferit mai mult timp să arate ce știe, în sezonul 2015-2016, când a antrenat la Milanello.





Pe „Stadio Renato Dall'Ara”, în care încap 39.279 de spectatori, AC Milan vine să ia toate punctele. Are mare foame de victorie, după ultima partidă oficială disputată.





„Diavolul” se întoarce cu coada-ntre picioare din Liga Campionilor, 0-1, marți, cu FC Porto, în deplasare. Dar, la Bologna îl va putea folosi pe Franck Kessie, un stâlp al echipei.







De asemenea, Zlatan Ibrahimovic este bun de joc și ar putea juca în atac.







„Ibra” îl va înfrunta pe unul dintre antrenorii săi favoriți. După plecarea de la LA Galaxy (SUA), Sinișa s-a oferit să-l primească la echipă pe Ibra.







AC Milan a reacționat bine, după ce a pierdut în Ligă. La finalul lunii trecute, a capotat acasă cu Atletico Madrid, apoi a mers la Bergamo și a învins-o cu 3-2 pe Atalanta.





O victorie a Milanului fără gol primit are cota 4.1 la Stanleybet.