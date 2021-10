Liga 1: Dinamo vs Rapid - Mircea Rednic, antrenorul care le-a adus succesul ambelor echipe

Pontul zilei

​Derby-ul bucureștean dintre Dinamo și Rapid se consumă sâmbătă seară, de la ora 20:30, în etapa a XIII-a din Liga 1 la fotbal.





„Câinii roșii” sunt cu apa la gât încă de la startul campionatului. Penultimul loc îi frige puternic pe băieții lui Mircea Rednic, antrenor care încearcă să peticească lotul cu soluții ieftine.







În paralel cu eforturile care se fac la nivel administrativ pentru ieșirea din insolvență, Dinamo are nevoie să țină cârma dreaptă și în plan sportiv, pentru a evita prăbușirea. „Căutăm un atacant și un fundaș dreapta”, anunță conducerea.





Rezultatele nu le oferă mari speranțe. Victoriile întârzie, deși echipa a suferit destule modificări.







Dinamo a lăsat în urmă o înfrângere la Mediaș, un adversar de care se putea agăța, ca să scoată mai mult.







Clubul așteaptă pețitori serioși, investitori de alt nivel decât spaniolul Pablo Cortacero, iar o eventuală retrogradare ar face neatractivă gruparea „roș-albilor”.





Cu totul altfel stau lucrurile la Rapid. Nou-promovata are situația clară, iar derby-ul cu Dinamo o prinde favorită.







Stă pe loc de play-off (6, cu 21 de puncte) și, chiar dacă în ceafă îi suflă puternic UTA, 20 de puncte, constată bucuroasă că distanța față de FCSB este numai 3 puncte.





Mircea Rednic este antrenorul care a adus ultimul titlu pentru ambele formații. În 2003 a luat campionatul cu Rapid, iar în 2007 a triumfat cu Dinamo.







De atunci, cariera ”Puriului” a luat-o la vale. Iar ultimele experiențe, Poli Iași și Viitorul, nu-i fac cinste tehnicianului de 59 de ani.





Rapid a înviat într-un moment în care părea sfâșiată, cu suflul tăiat. Victoria de la Mioveni, 2-0 cu liderul CFR Cluj, arată potențialul real al echipei, în stilul Rapid, o trupă mereu surprinzătoare.







Giuleștenii au lăsat impresia că se sufocă, după startul perfect de sezon. Barca a luat puțin apă și s-a clătinat, dar nu s-a scufundat. Iar o parte din merit le aparține antrenorului Mihai Iosif și liderului vestiarului, Cristi Săpunaru.





Se știe că Rapid este una dintre cele mai iubite echipe de fotbal din România. Topul celor mai urmărite trupe din Liga 1 o are în frunte pe gruparea de sub Podul Grant, care are cea mai bună medie de spectatori - 19.420.







Este urmată de o altă formație de tradiție, UTA - cu 7.750 de spectatori.





Dinamo este doar pe locul 8 în această ierarhie, cu 2.680 de fani, dar gruparea „câinilor” este dezavantajată de faptul că susține meciurile normale de campionat pe o arenă puțin atractivă vizionării unui spectacol sportiv, precum este cea din Șoseaua Ștefan cel Mare.







Ultimele 5 meciuri directe au însemnat dominația totală a „câinilor”. La cea mai recentă partidă, cea din 2020, Dinamo a învins cu 1-0.





Apoi, în 2015, Dinamo a câștigat cu 2-0. Duelurile din 2014 și 2013 s-au terminat tot cu victoria „roș-albilor”, 3-0, respectiv 1-0.





Mai în urmă, în 2012, Dinamo a răpus-o pe Rapid cu 2-1, la o partidă de pe teren propriu.





La Superbet, pariul că Dinamo va marca minimum un gol este răsplătit cu cota 1.52.