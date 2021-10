CM 2022, preliminarii: Brazilia vs Uruguay - Pericol de scufundare pentru "celești"

Pontul zilei

Meci de 5 stele, joi noapte în România (mai, exact, vineri dimineață, la ora 3:30), între Brazilia și Uruguay. Se joacă pe "Arena da Amazonia" din Manaus.





Brazilia vine după două jocuri în deplasare: o victorie cu Venezuela și o remiză cu Columbia.







Între ele, a făcut vâlvă declarația lui Neymar, care, la 29 de ani, dă semne de oboseală, mentală și fizică.







Starul de la PSG susține că în Qatar 2022 ar putea fi ultima lui Cupă Mondială la care participă, visul rămânând același: cucerirea titlului suprem.





La Caracas, Tite l-a pus în atac, lângă Gabriel Jesus, pe Gabriel Barbosa, de la Flamengo.







Atacantul a marcat, iar Brazilia este pe cale să recupereze un mare talent.





Adus la Inter Milano ca speranță, dar plecat ca „bidon”, Gabriel Barbosa - poreclit Gabi-gol pare pregătit pentru o nouă aventură în Europa, după ce nici „popasul” la Benfica Lisabona nu i-a prins bine.





Uruguay a pierdut net cu Argentina, 0-3, dar marile ocazii de gol le-a avut Luis Suarez, înainte ca Leo Messi să deschidă scorul.







Cu 3 zile înainte, Uruguay a fost blocată de Columbia, 0-0. Astfel, pentru „celești” a apărut pericolul prăbușirii în clasament, unde a fost deja întrecută de Ecuador.





Uruguay este pe locul 4, ultimul care trimite direct în Qatar. Echipa de pe locul 5, Columbia, are 15 puncte, cu unul mai puțin decât Uruguay.







Astfel, Uruguay trage nădejde să plece măcar cu un punct din Brazilia, sperând să profite și de rezultatul meciului Columbia - Ecuador.





Celelalte meciuri din calificări programate joi noapte în America de Sud sunt Bolivia - Paraguay, Argentina - Peru și Chile - Venezuela.







În clasament, Brazilia conduce cu 28 de puncte, urmată de Argentina, 22 de puncte. Ambele au un meci de soluționat.







Partida directă a fost întreruptă de autorități, pentru nerespectarea regulilor anti-pandemie, iar un verdict urmează să fie dat. Ultima clasată este Venezuela, cu 7 puncte.





O combinație de trei (egalitate, sub 2,5 goluri și sub 9,5 cornere) are cota 5,75 la Casa Pariurilor.