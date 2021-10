Liga Campionilor (f): FC Barcelona vs Arsenal - Catalanele strălucesc în Europa

Pontul zilei

Marile cluburi de fotbal ale Europei își respectă blazonul și și-au construit formații de fete la fel de performante, dacă nu chiar mai valoroase decât cele de băieți. Este cazul Barcelonei. Aflată în cădere liberă la masculin, gruparea catalană excelează la feminin.







Trupa de fete de pe Nou Camp este actuala campioană a Europei, câștigând finala Ligii Campionilor după o finală cu Chelsea Londra. Barcelona le-a pulverizat pe londoneze, scor 4-0, în partida disputată cu trofeul pe masă.







La Goteborg, Suedia, Barcelona și-a făcut de cap în prima repriză a finalei. A deschis rapid scorul, după doar 37 secunde de joc, în urma unui autogol al lui Melanie Leupolz, iar apoi a mai marcat de trei ori până la pauză, prin Alexia Putellas (min. 14 - penalty), Aitana Bonmati (20) şi Caroline Graham Hansen (36).





Gruparea catalană a disputat cu respectiva ocazie a doua sa finală în cea mai importantă competiţie continentală intercluburi, după cea pierdută în 2019, la Budapesta, în faţa franțuzoaicelor de la Olympique Lyon (1-4).





Sezonul actual ar putea aduce repetarea succesului din stagiunea trecută.





Într-o grupă cu FC Arsenal, TSG Hoffenheim și cu HB Koge, FC Barcelona are ca obiectiv prima poziție, iar primul pas îl are de făcut marți, de la ora 22:00, în Grupa C (doar primele două clasate merg mai departe).





Barcelona a făcut ravagii în ultimele jocuri oficiale: 9-1 cu Deportivo Alaves, 8-0 cu Villarreal, 8-0 cu Valencia, 6-0 cu Betis Seviila și 5-0 cu Tenerife.





Ultimele 5 apariții au înseamnă tot atâtea victorii și pentru trupa britanică: 4-0 cu Aston Villa, 5-1 cu Tottenham, 5-0 cu Manchester City, 4-0 cu Reading și 4-0 cu Slavia Praga.



Ultimele dueluri directe au adus satisfacție fiecărei formații.







În 2019, Barcelona s-a impus cu 5-2 în deplsare. Apoi, următoarele dueluri au loc abia în 2012. Arsenal s-a impus acasă cu 4-0, dar a câștigat și în deplasare, scor 3-0. Erau optimile de finală ale ediției 2012-2013.





Arsenal le are în echipă pe Jennifer Beattie, care a deschis scorul în acel prim joc, și pe Kim Little. Barcelona o are în lot pe jucătoarea anului în viziunea UEFA, recent încoronată, Alexia Putellas.







Premise pentru goluri multe, iar o remiză are cota 3,3 la Fortuna.