Serie A: Fiorentina vs Inter Milano - Campioana, în varianta turbo

Etapă intermediară în Serie A, campionat de fotbal ajuns la etapa cu numărul 5. Pe „Artemio Franchi”, marți seară, de la ora 21:45, în vizită oficială vine delegația campioanei Inter Milano, formație care a renăscut până într-acolo încât și-a câștigat dreptul de a evolua în grupele Ligii Campionilor cu speranțe de primăvară europeană.





Trupa din Florența s-a împrietenit cu scorul de 2-1, cu care a câștigat ultimele 3 partide consecutive din Serie A. Adversarele, AC Torino, Atalanta și Genoa, nu sunt de prim rang, dar nici prea simplu de doborât.





Fiorentina pregătită de Vincenzo Italiano, care-l are în lotul lărgit pe românul Louis Munteanu, are un nou produs special la vânzare. La 21 de ani, atacantul sârb Dușan Vlahovic a intrat în radarul celor de la Juventus Torino.





Furioasă că a pierdut nemeritat cu Real Madrid, 0-1 la Milano, într-un meci în care cel mai bun jucător a fost portarul advers Thibaut Courtois, Inter s-a răzbunat pe Bologna, 6-1.



Inter avea o remiză cu Sampdoria, 2-2. În rest, numai victorii, fie că au fost partide oficiale, fie că vorbim despre meciurile amicale din presezon.





Criza anticipată de specialiști nu se întrevede la Inter. Echipa are entuziasm, iar achizițiile din vară se dovedesc plombe eficiente. Dzeko nu e Lukaku, însă bosniacul are utilitate, când echipa are nevoie de ajutor.





Superbet premiază cu cota 2,2 combinația că Inter nu va pierde (semnul X2) și că se vor marca de la 3 goluri în sus.