CM 2022, preliminarii: Elveția - Italia / Squadra cu apărare beton

Pontul zilei

Elveția - Italia se joacă duminică seară, de la ora clasică, 21:45, în Grupa C. Italia merge pe mâna cuplului Roberto Mancini - Ginaluca Vialli, care a readus gloria Squadrei Azzurra.





La Europene, în grupe, a fost 3-0 pentru Italia, cea care urma să devină campioana continentului. Partida s-a disputat la Roma. Acum, datele problemei sunt puțin schimbate. Se joacă pe St. Jakob-Park din Basel.





Într-un timp îndepărtat, duelurile au fost mai strânse. În 2006 și 2010 a fost 1-1, în 2009 s-a înregistrat un 0-0, toate remizele cu Elveția gazdă. Ultimul succes italian cu Elveția gazdă datează din 2003: 2-1, într-un meci amical.





Elveția are ceva probleme de lot. Jucătorul Granit Xhaka a fost depistat pozitiv cu COVID și a intrat în izolare, ratând duelul cu Italia. ”Este un jucător care nu s-a vaccinat”, a precizat Adrian Arnold, purtătorul de cuvânt al federației.







„Nu este necesar ca și restul echipei să intre în carantină, pentru că toți sunt vaccinați și au green pass. Xhaka era unicul care nu era vaccinat”, a detaliat Arnold.





Italia are un start care îi dă dreptul să spere că nu are cum să lipsească din Qatar. Iar Elveția o urmează în clasament. Cele două se vor bate pentru prima poziție în Grupa C. Celelalte formații, Irlanda de Nord, Bulgaria și Lituania, contează puțin sau chiar deloc în calculele calificării.





Selecționerul Roberto Mancini a păstrat lotul care a scris istorie la Euro 2020. Există și situații greu de înțeles, precum cea a lui Gigio Donnarumma, care este rezerva lui Keylor Navas (34 de ani) la PSG, dar este de neînlocuit la națională.







La 22 de ani, Gigio este deja un tânăr cu experiență: 215 prezențe în Serie A cu AC Milan și 34 de selecții la națională.





Favbet propune combinația conform căreia Italia va învinge, dar nu se vor marca mai mult de 5 goluri, pentru care oferă cota 2,26.