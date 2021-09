CM 2022, preliminarii: România - Liechtenstein / Meci pentru refacerea golaverajului

În Gruja J, meciul România - Liechtenstein, găzduit de Arena Națională, de la ora 21:45, ar trebui să fie o formalitate pentru naționala pregătită de Mirel Rădoi. România vine după o deplasare grea în Islanda, iar Liechtenstein a fost testată, joi, de Germania, la debutul lui Hansi Flick.

Este loc pentru noi experimente în echipă pentru Mirel Rădoi, care nu se teme să cadă în ridicol spunând că are șanse să ducă România la Mondial, acolo unde tricolorii au fost ultima oară în 1998.



În țară, tot mai multe voci îi cer demisia lui Rădoi, socotindu-l necopt pentru postul de selecționer. Iar alții îi cer să schimbe liniile pentru următoarele preliminarii europene.

Liechtenstein este singurul adversar pe care România poate pretinde că îl ”subordonează” și în compania căruia nu își face griji privind victoria. Interesează cel mult proporțiile rezultatului.

Fără punct în grupă înaintea jocului cu nemții, Liechtenstein avea un singur gol marcat, reușită care a picat în poarta Islandei.



La câte ”găuri” prezintă România, un gol înscris de adversari nu ar fi chiar o surpriză.

Programul României în următoarea perioadă









România - Liechtenstein, ora 21:45 - Arena Naţională (București)Macedonia de Nord - România, ora 21:45 – Tose Proeski Arena (Skopje).Islanda vs România 0-2Liechtenstein vs Germania 0-2Macedonia de Nord vs Armenia 0-0.1. Armenia (6-2 golaveraj) 10 puncte2. Germania (7-2) 93. Macedonia de Nord (9-4) 74. România (7-6) 65. Islanda (4-8) 36. Liechtenstein (1-12) 0.La Cupa Mondială din 2022 se califică direct primul loc din grupă, iar locurile secunde urmează să dispute baraje.