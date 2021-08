Conference League - Răzvan Lucescu sună adunarea: PAOK Salonic - Bohemians Dublin

​În Conference League, PAOK Salonic evoluează joi, de la ora 20:00, contra formației Bohemians Dublin. În tur, irlandezii au surprins cu o victorie la limită: 2-1. Răzvan Lucescu a sunat adunarea și nu ia în calcul altă variantă în afară de calificare.







„Meciul a fost controlat de noi, am început foarte bine, cu încredere, am pasat, am creat două șanse mari, pe care trebuia să le concretizăm. Rezultatul e nedrept. Cele mai mari șanse au fost ale noastre. Le-am zis jucătorilor după meci că nu-mi pasă ce și cum fac, va trebui să obținem calificarea.





Meciul a fost pierdut de noi, puteam evita golurile și am avut șanse mari de a marca. Când pierzi, criticile sunt exagerate. Suntem la începutul sezonului, poți pierde încrederea.







Dar am sentimentul că în repriza a doua ne-am recâștigat-o și am jucat fiecare minge aproape de careul lor și am dat senzația că putem înscrie”, a declarat Răzvan Lucescu, la finalul partidei-tur, anunțând o manșă secundă abordată la alte standarde de echipa lui.







O eliminare prematură din Europa l-ar expune pe tehnicianul român în fața vijeliosului patron rus Ivan Savvidis, cunoscut pentru faptul că este iute la mânie.





PAOK Salonic, care încă n-a început campionatul intern, a intrat direct în turul 3 preliminar al Conference League, în timp ce Bohemians a trecut de Stjarnan și de Dudelange, în meciurile precedente, pentru a ajunge să se dueleze cu trupa lui Răzvan Lucescu.





Nimic nu anunța eșecul din Irlanda al elenilor. Toți se așteaptau ca PAOK, reintrată pe mâna lui Răzvan Lucescu, să demareze strălucitor în Europa. Asta după ce jocurile de verificare arătau o echipă aflată pe drumul cel bun: 2-1 cu Feyenoord, 2-1 cu Heracles, 0-1 cu PSV, 3-1 cu Volos.







PAOK a terminat campionatul cu 64 de puncte, în timp ce campioana Olympiakos Pireu a strâns 90 de puncte. Asta l-a înfuriat la culme pe Ivan Savvidis, determinându-l să apeleze din nou la antrenorul care îl făcuse campion. Așa a revenit Lucescu jr.





Pe locul 4 în Irlanda, Bohemians avea o serie uluitoare: 8 meciuri fără eșec, dintre care două remize și 6 victorii. Asta pânâ la la eșecul de sâmbătă, 0-1 cu Waterford. Nu mai pierduseră de pe 26 iunie. În acest răstimp, inclusiv o dublă victorie cu Dudelange, luxemburghezii care îi făcuseră de râs pe cei de la CFR Cluj. A fost 1-0 și 3-0 pentru Bohemians.





