Pontul zilei Jocurile Olimpice de la Tokyo: Scoatem aur din apă la dublu vâsle feminin?

Echipajul de dublu vâsle feminin al țării noastre s-a calificat în Finala A, după ce a câştigat cursa de duminică.La dublu vâsle feminin, Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, duble campioane europene, au câştigat prima semifinală cu timpul de 7 min 04 sec 31/100, având un avans de cinci secunde faţă de următorul echipaj, Noua Zeelandă.Canotoarea Simona Radiş a declarat, vineri, la finalul cursei în care s-a calificat alături de colega sa, Ancuţa Bodnar, în semifinala probei de dublu vâsle de la JO 2020 că aurul olimpic este cea mai mare dorinţă.”Nu am concurat chiar singure, am avut şi adversare, dar am avut un timp mai bun decât adversarele noastre, le-am devansat şi am păstrat distanţa până la final. Nu putem spune că nu ne dorim. Aurul este poate cea mai mare dorinţă a noastră, pentru asta vom lupta în fiecare cursă şi vom da totul. Sperăm să mergem acasă cu cea mai frumoasă amintire, a declarat Radiş, pentru pagina de Facebook a COSR.Ancuţa Bodnar speră ca echipajul său să obţină timpi chiar mai buni în semifinala şi finala probei: "Am avut un timp bun, primul din această cursă. Sperăm să demonstrăm aceeaşi valoare şi în semifinală, poate un timp chiar şi mai bun. Suntem focusate pe ceea ce avem de făcut şi nu ne interesează foarte mult restricţiile. Ne-am obişnuit. Suntem de o săptămână aici şi parcă a trecut o zi".Fetele noastre sunt favorite, iar casele de pariuri le dau cu prima șansă. Cursa este programată miercuri dimineață, la ora 3.18 în România.Fortuna oferă cota 1,7 că Ancuța și Simona vor urca pe prima treaptă a podiumului.Pare o cotă sigură, ”bani pe jos”, cum ar spune Șumudică, doar că acum banii ar veni din apă.