Pontul zilei Liga 1. FCSB - CS Universitatea Craiova: Pe cine mai bate Gigi Becali?

Ambele echipe sunt bine sudate, având jucători în lot cu vechime de 2-3 ani

FCSB-ul sângerează, în continuarea stagiunii trecute, iar Craiova lui Rotaru pierde greu partidele echilibrate.Ambele formații se prezintă la ora duelului cu picioarele grele, după meciuri europene în seara zilei de joi (0-1 cu Laci pentru Craiova și 1-0 pentru FCSB cu Șahtior Karagandy).Ca de obicei, patronul Gigi Becali are deschise mai multe fronturi de luptă. Se ceartă cu propriii jucători (i-a luat deja la ochi pe cehul Zdenek Ondrasek și pe Olimpiu Moruțan), se luptă cu Armata pentru un loc de gazdă pe Ghencea, iar la final de săptămână are parte de adversari cu diferite grade de dificultate.Din 2015, lupta lui Becali a însemnat pierderi în campionat, dar se fălește că are conturile pline.La FCSB, Dinu Todoran și-a ocupat cuminte postul de antrenor secund, cu Gigi Becali decizând totul la echipă.Ultimele 5 partide directe au înregistrat doar o remiză, dar nu mai mult de 3 goluri marcate. E semne de respect între cele două și că își știu de frică una alteia.Oltenii au câștigat ultimele două dueluri, 1-0 și 2-0. Pe 19 mai 2021, Cicâldău aducea cea mai recentă victorie.Meciul poate arăta cuminte în prima repriză, cu 45 de minute imaculate și cu goluri înscrise după pauză.Superbet oferă o combinație care răspunde acestei descrieri:. Pentru asta, oferă