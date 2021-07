Pontul zilei: Jocurile Olimpice de la Tokyo. Turneul de tenis: Cotă dolofană pentru victoria portughezului Joao Sousa

Machac, locul 145, a disputat ultimul meci pe 7 iulie, la challengerul de la Braunschweig, 1-2 cu belgianul Zizou Bergs, 212 ATP. Înaintea competiției din Germania, a prins calificările la Wimbledon, dar după două victorii a venit eșecul din ultimul tur (3).João Sousa, 137, nu se descurcă prea bine pe iarbă. A pierdut la Wimbledon, dar și la Newport, ambele pe cea considerată cea mai rapidă suprafață din circuit.La Olimpiadă, suprafața este una între zgură și iarbă, un hard care îl avantajează pe Sousa, a cărui experiență în circuitul profesionist este superioară adversarului.Diferența de vârstă ar trebui să-i dea motivație portughezului, care are 32 de ani și ar putea fi la ultima ediție a Jocurilor Olimpice de Vară. Viitorul arată însă altfel pentru Tomáš Macháč.Lui Sousa, al cărui cel mai bun clasament mondial a fost în mai 2019 (26 ATP) îi place să participe la Olimpiadă. Are în palmares un tur secund în 2016, la Rio de Janeiro. Spre deosebire de rivalul ceh, care bifează în premieră o ediție a competiției supreme a sportului mondial.Pe hard, Joao Sousa se mișcă bine. Are un tur 4 bifat la US Open, în 2018.Efbet oferă cota 2,8 pentru victoria lusitanului.